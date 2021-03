Pyrénées : à la découverte du mythique fromage de brebis, l'Ossau-Iraty

C’est le fromage de brebis le plus connu des Pyrénées : l’Ossau-Iraty. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il réveille les papilles. Une cliente précise affectionner les petits cristaux de sel présents à l’intérieur quand il a un peu vieilli. Ce fromage est à la fois fabriqué au Pays basque et dans le Béarn. Mais tout commence dans les prés, avec les brebis Manech à tête rousse.

Des bêtes qui se régalent

Benat Saint-Esteben, un éleveur rencontré par les équipes de France 2, mardi 2 mars, se réjouit de voir ses bêtes s’ébattre dans leur prairie bien fournie. "Le printemps s’est installé de bonne heure […] les brebis se régalent avec cette herbe fraîche, elles feront un bon lait et donc un bon fromage", explique-t-il. C’est également la saison où les animaux donnent le plus de lait.

