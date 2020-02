VIDEO. Patrimoine : un promoteur immobilier veut transformer un château des Yvelines en appartements de standing

Le château de Jouars-Pontchartrain, dans les Yvelines, est à l'abandon depuis des années. C'est un palais entouré de vastes jardins, avec une perspective dessinée par Le Nôtre. Pourtant, dans ce décor qui ressemble à Versailles, un projet immobilier fait polémique. Hervé Lemoine, le maire de Jouars-Pontchartrain, lui, est soulagé. Le château vient d'être vendu et va être restauré. Il en a bien besoin. "Derrière les fenêtres, il n'y a pas de plafond et de plancher, c'est un château qui a manifestement besoin d'être restauré, et nous avons la chance d'avoir un vrai projet qui permet de le sauver", explique-t-il.

Des travaux qui devront respecter les contraintes du bâtiment

Le projet en question, ce sont 86 appartements de standing dans le château. Un peu plus loin dans le parc, une maison en ruines sera transformée en logements sociaux. Le nouveau propriétaire du château est un promoteur immobilier. Pour mener les travaux, il va devoir s'adapter aux contraintes du lieu. Une partie du bâtiment est classée monument historique. Le permis de construire a été validé, et il est désormais trop tard pour déposer un recours.

