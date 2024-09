Patrimoine : les Français se pressent de nouveau dans les musées et monuments historiques

Le rapport au patrimoine des Français reste passionnel. Décryptage d’une histoire d’amour en chiffres.

Entre les Français et leur patrimoine culturel, l’histoire d’amour ne se dément pas. À Paris en 2023, le Panthéon a franchi pour la première fois la barre du million de visiteurs, et la fréquentation du musée Quai Branly a bondi de 40%. Le phénomène s’observe également en province, avec une hausse de 23% des visites au Mont Saint-Michel (Manche).

Les jeunes visiteurs en augmentation

Au total, en 2023, 46,8 millions de personnes se sont pressées dans les musées et monuments nationaux. Une fois cumulés l’ensemble des 1 200 musées de l’Hexagone et les plus de 46 000 monuments historiques, le total des entrées dépasse les 80 millions. Il aura fallu près de quatre ans pour revenir à des fréquentations équivalentes à celles d’avant Covid. En 2023, les visiteurs de moins de 25 ans ont également été 6% plus nombreux. La relève est donc assurée chez les amoureux du patrimoine.