Patrimoine : extraordinairement basse, la Loire dévoile des trésors historiques

France 3

C’est un chantier hors norme qu’une vingtaine archéologue explore pour raconter l’histoire d’un fleuve, le plus long de France. La Loire, extraordinairement basse cette saison, a révélé ses trésors enfouis. Une dizaine d’épaves ont été découvertes, sur l’île Coton (Loire-Atlantique). Un moment rare dans la carrière de Anne Hoyau-Berry, responsable des opérations archéologiques de l’INRAP : "Quand je touche ces bois-là, j'adore. C'est très émouvant, on a l’impression qu’on peut entrer en contact avec l’homme qui a fabriqué ces bateaux-là, tailler les pièces."

Un mystère autour de ces bateaux

A part quelques dessins datant de cette époque, on ne sait pas grand-chose de ces bateaux qui transportaient vin, blé ou sel. Pierre Le Fau, Xylologue et spécialiste du bois humide, est là pour résoudre une partie du mystère : "On peut restituer toute la gestuelle du charpentier, savoir de quelle manière il a travaillé, quels étaient ses outils." En attendant d’en savoir plus sur ces bateaux, l’heure est au recherchés, tant que la Loire le permet. D’ici la fin du mois, elle devrait retrouver son niveau normal et mettre fin à ses fouilles exceptionnelles.