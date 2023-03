Paris 2024 : le Mobilier national de Beauvais dévoile la première partie de la tapisserie olympique, dessinée par Marjane Satrapi

La future tapisserie olympique se tisse à Beauvais. Entre tradition et modernité, le Mobilier national de Beauvais a confié la création du dessin à l'artiste franco-iranienne Marjane Satrapi. La première partie du triptyque vient d'être présenté.

Ceux qui connaissent l'œuvre de la dessinatrice, autrice et réalisatrice franco-iranienne Marjane Satrapi reconnaîtront son trait dans la partie gauche de la future tapisserie olympique qui vient d'être présentée à Beauvais. Une silhouette féminine qui lance un javelot. Une chevelure et un dynamisme que l'on aurait pu retrouver dans Persepolis, la bande dessinée qui l'a fait connaître. Le Mobilier national de Beauvais a choisi l'artiste pour dessiner cette fresque importante et symbolique.

France 3 Picardie D. Deparnay / A. Roynier / P. Pappini

Créée en 1664 par Louis XIV, la Manufacture nationale de Beauvais, qui dépend aujourd'hui du Mobilier national, réalise depuis près de 360 ans des tapisseries sur métier horizontal. À l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, la tradition rencontre la modernité avec la réalisation de ce triptyque, dont le panneau gauche, qui a nécessité près d'un an de travail, est terminé. Un bel accomplissement pour les artistes lissiers qui participent à l'aventure. "C'est une grande fierté de montrer que cet art plusieurs fois centenaire, pratiqué ici à Beauvais mais aussi dans d'autres villes comme Aubusson ou Paris, a encore des résonnances avec notre époque", précise Hervé Lemoine, président du Mobilier national.

Version féminisée des JO de 1924

Paris 1924 - Paris 2024, un siècle sépare les deux Olympiades. Marjane Satrapi et toute l'équipe de Beauvais ont travaillé à partir des affiches de 1924 pour imaginer une version plus moderne, mais avec des clins d'œil. "Cette partie gauche de la tapisserie rend hommage aux JO de 1924, représentés à l'époque par un lanceur de javelot. Aujourd'hui nous sommes en 2024, donc c'est une lanceuse de javelot", raconte René-Jacques Mayer, directeur de la création au Mobilier national. Les couleurs utilisées reprennent aussi les fonds des affiches d'origine de 1924".

Pour découvrir la tapisserie en entier, il faudra patienter encore. Elle sera exposée pendant la durée des Jeux Olympiques, dans un lieu encore inconnu, mais emblématique de l'événement.