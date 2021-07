Nuit européenne des musées samedi : six rendez-vous en région

La Nuit européenne des musées, samedi 3 juillet, sera l'occasion parfaite pour renouer avec les lieux de culture après près d'une année de confinement. Dans toutes les villes de France, les établissements culturels seront ouverts jusqu'à minuit. Ils se sont mobilisés pour organiser toutes sortes d'ateliers, de visites guidées et de rencontres insolites. Franceinfo culture vous propose une sélection de six rendez-vous dans les grandes villes en région.

1 Bordeaux : le musée d'Aquitaine célèbre Hugo Pratt

Vous pourrez déambuler de nuit dans les galeries du musée d'Aquitaine, et notamment profiter de la nouvelle exposition Hugo Pratt, lignes d'horizons dédiée au célèbre dessinateur et artiste, créateur du personnage mythique de Corto Maltese. Au cours de l'atelier familial Voyage avec Hugo, les enfants pourront imaginer leur voyage sur une mappemonde et créer leur propre univers graphique en s'inspirant des aventures de Corto Maltese. une aquarelle d'Hugo Pratt intitulée "Corto Maltese - La Giovinezza" présentée à l'inauguration de l'exposition Corto Maltese à Naples, 24 avril 2019 (ELIANO IMPERATO / CONTROLUCE)

Le musée projettera aussi, de 18 heures à 20 heures, des dessins réalisés en direct par des étudiants en illustration de l'Université Bordeaux Montaigne. Enfin, à partir de 21 heures, profitez des Fables de Venise, une performance au piano de Pascal Pitone, professeur de musique à l'université Bordeaux Montaigne, autour de l'exposition Hugo Pratt, accompagnée de projections.

2 Lille : BD, illusions et combat de sabre au musée des Beaux-Arts

Le musée des Beaux-Arts de Lille vous invite à découvrir ses collections au prisme de l’univers du bédéiste François Boucq, dans le cadre de l’Open Museum, de 18 heures à minuit. Le dessinateur, à qui on a donné les clefs du musée, s'est approprié l'espace, avec des projections, des illusions, dissimulant ses œuvres et transformant celles déjà en place.

Il y aura notamment une visite guidée de l'Open Museum à 18h30, ainsi qu’une démonstration de Kendo, un art du sabre japonais dont François Boucq est passionné, avec le Club lillois de judo kendo. La chorale Give me fives fera aussi son apparition de 21 heures à 22 heures pour célébrer la réouverture des musées.

3 Lyon : Le Musée de l'imprimerie et de la communication graphique nous montre ce qu'il sait faire

A Lyon, le Musée de l'imprimerie de la communication graphique vous ouvre ses portes de 19 heures à 23h30 et vous impressionnera avec une série de démonstrations de techniques de gravure, de techniques d'estampage en trois couleurs et d'utilisation de disques phonotropiques.

Le musée offre aussi des visites guidées des espaces d'exposition permanents ainsi qu'une découverte de la typographie avec la possibilité de s'y essayer. Toutes les activités sont accessibles aux enfants à partir de 5 ans.

4 Marseille : Les vestiges du Musée d'histoire livrent leurs secrets

Le Musée d'histoire de Marseille vous invite à découvrir le site du Port antique de nuit, à la lampe torche, afin de dévoiler les détails et les mystères des vestiges, peu visibles en pleine lumière. Le musée propose aussi des points paroles avec des guides conférenciers dans les collections et sur le site du port antique, de 19 heures à minuit.

Inauguration de la fin des travaux de requalification du site archéologique du port antique de Marseille (DAVID ROSSI / MAXPPP)

5 Rouen : visiter le Musée des Beaux-Arts de mille façons

Le musée propose quatre visites commentées pour découvrir les collections avec de nouveaux angles. Ancien vs Contemporain vous aidera à comprendre comment des œuvres de plusieurs siècles d’écart se font écho dans les galeries. La visite de La Ronde 2021 offre une fenêtre ouverte sur l’art contemporain. Contes de femmes propose des histoires où les femmes sont les héroïnes au sein des collections permanentes. Enfin, déambulez dans le musée les yeux bandés au cours de la visite Regarder sans voir, où une médiatrice vous fera découvrir les œuvres en audio description.

Deux ateliers de création vous permettront également de faire vibrer votre fibre artistique. D’abord, l’artiste japonais Keita Mori propose une œuvre monumentale, réalisée in situ dans une technique unique de dessin au fil, il accueillera les visiteurs pour leur faire découvrir l’architecture et la géométrie à travers le dessin. Vous pourrez aussi participer aux ateliers flash, pour un moment de création.

6 Toulouse : de l'amour dans l'air dans le quartier des sciences

Avec l’exposition De l’amour, ambiance "love" garantie au Quai des savoirs pour la Nuit des musées ! Une playlist dédiée à l’amour sera diffusée dans les espaces du Quai des Savoirs et la mise en lumière assurera une ambiance feutrée. Cette exposition qui répond à toutes vos questions sur le désir, l'attachement, la sexualité et toutes les déclinaisons de l'amour à notre époque.

Cette nuit sera aussi l'occasion de découvrir ou redécouvrir l’exposition permanente et l’exposition temporaire Magies-Sorcelleries, qui mêle science et croyances avec des jeux de lumières et d'illusions. Préparez-vous à de multiples surprises, des sensations et rencontres incongrues, et une panoplie d'animations : un mur de squelette, un lâcher de magiciens ou des vibrations dans le jardin.