Morbihan : un nouveau médecin s\'installe enfin à l\'Île-aux-Moines

Pour découvrir l'Île-aux-Moines (Morbihan), le docteur Christine Hochard a dû s'adapter aux pratiques du docteur Yves Taveau, qui parcourt la petite île en scooter. Dès la semaine prochaine, elle le remplacera et sera chargée de la santé des Îliens. Pour ce poste, elle a quitté son cabinet du Lot sans hésiter.

"Un coup de foudre pour l'île"

"C'est un patient qui m'a fait savoir que le médecin de l'Île-aux-Moines cherchait un successeur depuis deux ans, ça a fait son petit chemin dans ma tête [...]. Je suis venue voir le docteur Taveau, et ça a été le coup de foudre pour l'île", confie le docteur Christine Hochard. Une arrivée qui rassure la population, notamment celle plus âgée : l'Île-aux-Moines compte en effet beaucoup de retraités parmi ses 620 habitants. Le docteur Yves Taveau, lui, se dit soulagé d'avoir enfin trouvé sa remplaçante. Il pourra donc partir sereinement à la retraite après 13 ans de bons et loyaux services sur l'île.

