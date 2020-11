"Magma" : la nouvelle boule de la verrerie de Meisenthal promet un Noël cosmique

C'est un événement chaque année, et la version 2020 est enfin là : la nouvelle boule de Noël de Meisenthal s'appelle Magma et prend la forme d'un vaisseau d'exploration. Elle a été imaginée par deux jeunes designeurs originaires du Grand Est.

Un voyage dans l'espace

Véritable bijou de verre pour le sapin, la boule de Meisenthal nous emmène cette année loin à travers l'univers. '"L'histoire de Magma, c'est l'idée d'antipodes de Meisenthal, on a cherché le moyen le plus simple et direct pour traverser cette planète Terre et on a imaginé un vaisseau qui nous permettrait de faire ce voyage", explique le designeur Antoine Foegle. Durant six mois, les deux créateurs à l'imagination débordante ont planché sur la naissance de cet objet unique accompagnés des artisans de la verrerie lorraine de Meisenthal, en Moselle. "C'est notre goût pour les missions spatiales contemporaines ou anciennes, les voyages extraordinaires de Jules Verne", souligne encore la designeuse Emma Pflieger.

“Magma”, entre les mains de ses deux créateurs, Emma Pflieger et Antoine Foeglé (France 3 Grand Est)

La boule de Meisenthal, de la tradition à la modernité

Depuis vingt ans, à l'approche des fêtes de fin d'année, la verrerie lorraine de Meisenthal en Moselle, propose une nouvelle boule de Noël, dont la création est confiée à des designers, français ou étrangers. Invités à revisiter la tradition, ces créateurs perpétuent la volonté d'inventivité du site, impulsée à la fin du XIXe siècle par le maître de l'École de Nancy Emile Gallé. Un héritage avec lequel le Centre International des Arts du Verre (CIAV) a renoué en lançant en 1999, à côté des vases, verres ou carafes, deux séries de boules de Noël "made in Meisenthal" : l'une historique (pommes de pin, boules de couleurs), l'autre design, renouvelée chaque Noël. Cette année, après la Sylvestre, l'Ovni, ou encore la Lab, c'est Magma qui vient enrichir la série. Sur les 70 000 pièces qui sortent chaque année des fours de la verrerie, 55 000 sont des boules de Noël, dont 20 000 de la série design.



"Le Lab", la boule de Meisenthal version 2019 (PHOTOPQR/DNA/MAXPPP)

Pour acquérir un exemplaire de Magma, rendez-vous sur le site internet du CIAV. Le vaisseau de verre aura ainsi pour première destination votre boite aux lettres. A partir de 19 euros.