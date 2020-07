Loto du patrimoine : en Corrèze, le viaduc des Rochers Noirs fait partie des 18 sites retenus en 2020

Les 18 sites retenus pour cette troisième édition du Loto du patrimoine ont été dévoilés le 30 juin. Le viaduc des Rochers Noirs en Corrèze figure sur la liste.

C'est une grande fierté pour ceux qui oeuvrent depuis des années à la préservation de ce pont suspendu, inauguré en 1913, et qui est fermé définitivement depuis 2005. Le viaduc des Rochers Noirs, en Corrèze, fait partie des 18 monuments en péril qui vont pouvoir être en partie rénovés grâce aux bénéfices du Loto du patrimoine, le jeu de loto lancé en 2018 par La Fondation du Patrimoine et Stéphane Bern.

Représentant la région Nouvelle-Aquitaine pour cette 3e édition du Loto du patrimoine, le viaduc des Rochers Noirs va enfin pouvoir être rénové. Une bonne nouvelle pour Roger Fraysse, président de l'association Asttre qui oeuvre pour la préservation du monument depuis longtemps. "C'est un grand jour. Étant enfant je circulais sur ce pont'. Car à l'origine, il s'agissait d'un pont ferroviaire. La ligne du Transcorrézien a été inaugurée en 1913 en présence de Raymond Poincaré, alors Président de la République. Des trains transportant voyageurs et marchandises ont circulé jusqu'en 1959. Le pont est ensuite devenu routier, puis piéton en 1983, avant d'être définitivement fermé en raison de sa vétusté en 2005.

Les encouragements de Stéphane Bern

Ce viaduc et son architecture remarquable a beau être classé au Monument Historiques depuis 2000, il était en mauvais état. Grâce au Loto du patrimoine, l'espoir renaît. "C'est grâce à Séphane Bern" rappelle Roger Fraysse. "Je lui avais écrit il y a quelques temps car on voyait que rien ne se passait. Et il nous a encouragé à recommencer et à préparer un dossier".

Trois millions d'euros de travaux

Pour remettre l'ouvrage en état et espérer le rouvrir un jour à la circulation et aux touristes, le montant des travaux s'élève à environ trois millions d'euros. L'argent du Loto du patrimoine ne suffira pas. Mais c'est un premier élan qui va permettre de mettre tout un projet sur les rails.