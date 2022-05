Loisirs : des concepteurs du monde entier réinventent les jardins de Chaumont-sur-Loire

Sur les bords de Loire, le domaine de Chaumont-sur-Loire offre une invitation au voyage. Des concepteurs du monde entier réinventent les jardins du château, dans un festival tout en géométrie, poésie et fantaisie. Chaque créateur se voit attribuer une parcelle de 250 m². Le thème imposé, en 2022, est celui du jardin idéal. Cette année, un jardin attire particulièrement les visiteurs : il déploie ses pétales pour recueillir la pluie dans des pots en terre cuite. L'un des concepteurs, un paysagiste de 28 ans, s'est inspiré pour ce projet des techniques d'irrigation antiques.

"On peut vraiment aller au bout des choses"

À Chaumont-sur-Loire, le mot d'ordre est l'audace. "On peut vraiment aller au bout des choses, et vraiment avoir une poésie. On se lâche plus que sur un jardin traditionnel", commente Aymeric Dufour, paysagiste. Dans une parcelle voisine, un jardin très travaillé est habité par de minuscules animaux. Les créations sont entretenues par les jardiniers du domaine, comme Samuel Benoit, en poste depuis 15 ans. "C'est devenu quelque part mon jardin", confie-t-il. Depuis la création des festivals il y a 30 ans, près de 1 000 jardins ont vu le jour.