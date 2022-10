Le Qatar rouvre son Musée d'art islamique avant le Mondial-2022

Le Musée d'art islamique au Qatar, fermé pour rénovation pendant 18 mois, va rouvrir mercredi au public, à 46 jours de la Coupe du monde de football voulue par ce petit émirat du Golfe comme une "vitrine" du monde arabe.

L'établissement, inauguré en 2008, est le "plus grand musée d'art islamique de la région (...), situé au coeur du monde arabe, où pouvez-vous en apprendre davantage sur la culture, l'art et l'histoire islamiques", a indiqué mardi la directrice du musée, Julia Gonnella, à l'AFP.

Des collections repensées

Réalisation emblématique de l'architecte sino-américain Ieoh Ming Pei, ce bâtiment de cinq étages construit sur une île artificielle n'a pas changé mais ses collections ont été repensées pour faire la part belle "à la culture et non plus uniquement à l'art", selon Julia Gonnella, qui s'exprimait pendant une visite des lieux organisée pour les médias. Deux tiers du millier d'objets exposés dans ce musée sont inédits. "Nous voulons raconter les histoires derrière les chefs-d'oeuvre, donc nous avons essayé de le faire avec des descriptions plus longues, plus de textes et plus de graphiques pour donner des précisions sur leurs origines", a ajouté la directrice du musée.

A l'approche du Mondial-2022, le Qatar mène une politique culturelle offensive, avec également l'ouverture fin mars de son musée du sport et l'installation de dizaines d'oeuvres d'art dans les espaces publics.