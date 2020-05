Le château de Vascoeuil et ses sculptures contemporaines s'offrent à nouveau au regard des visiteurs

Les visiteurs peuvent à nouveau flâner dans les allées du château de Vascoeuil, un écrin normand qui est aussi un centre d'Art et d'Histoire ouvert sur la modernité.

Le château de Vascoeuil fait partie des petites pépites du patrimoine français, un lieu où le visiteur peut déambuler tout en révisant son histoire de France. Une histoire qui sera désormais marquée par la fermeture liée au confinement, un "black out total" de deux mois, comme le qualifie Marie-Laure Papillard, la directrice du Château.

Ce sont ses parents qui ont acheté ce domaine dans les années 60, le restaurant patiemment avant de créer en parallèle un centre d'Art et d'Histoire inauguré en 1970 par le ministre de la Culture de l'époque, Jacques Duhamel. "Vascoeuil a besoin de recevoir des visiteurs pour vivre" souligne l'hôtesse des lieux. Pas seulement financièrement mais aussi esthétiquement. Vascoeuil sans personne dans les allées, ça n'est plus Vascoeuil".

Un lieu prisé par Jules Michelet

L'esthétique ici, c'est d'abord le patrimoine arhitectural avec une "maison noble" édifiée après la guerre de Cent Ans mais également un colombier en briques du XVIIe siècle ayant conservé son système d'échelle tournante intérieure.

Autre lieu incontournable : la tour octogone du château qui date du XIIe siècle et dont le sommet abrite le cabinet de travail de l'historien Jules Michelet (1798-1874). Très attaché à cet endroit, c'est ici qu'il a écrit en partie son Histoire de France et son Histoire de la Révolution française. Son cabinet de travail, reconstitué à l'identique, a été labellisé Maison des Illustres. Mais attention ! Ce lieu est fermé jusqu'à nouvel ordre car trop exiguë.

Une dépendance du XVIIIe siècle accueille également un musée unique en France, consacré à la vie et à l'oeuvre de Jules Michelet, au travers de nombreux souvenirs.

Galerie d'art à ciel ouvert

Voilà pour la partie historique du domaine. Pour découvrir le volet contemporain, il suffit de flâner dans le parc à l'anglaise et le jardin à la française où sont réunies une soixantaine de sculptures modernes, des bronzes, marbres et mosaïques de Braque, Dali, Léger, Vasarely, Volti...

Le domaine de Vascoeuil est parsemé de sculptures modernes. (S. L'Hote / France Télévisions)

Les mondes imaginaires de J-F. Rauzier

Cette galerie d'art à ciel ouvert est complétée par des expositions temporaires d'art moderne. Jusqu'au 25 octobre prochain, c'est le travail de L'Hyperphotographe Jean-François Rauzier qui est à l'honneur. En 2002, cet ancien élève de l'école Louis Lumière développe le concept de l’Hyperphoto (en référence au courant de peinture de l’Hyperréalisme) qui lui permet de conjuguer l’infiniment grand et l’infiniment petit dans une même image.

"Il prend des milliers de photos d'un même lieu" explique Marie-Laure Papillard. Avec l'ordinateur, ils les contorsionnent, les détournent, les assemblent et recrée une véritable composition".

L'Hyperphotographe, l'exposition temporaire consacrée à Jean-François Rauzier, au Château de Vascoeuil. (S. L'Hote / France Télévisions)

Le résultat est surprenant : on plonge dans des univers fantastiques, des paysages hypnotiques, des cités imaginaires qui sont pourtant inspirées de villes ou de lieux bien réels. Hypercités, Détroit, Bibliothèques, Babel, Mondes Utopiques, Voyages extraordinaires… Le nom des différentes séries exposées à Vascoeuil reflètent bien cette démarche où la frontière être le vrai et le faux tend à disparaître pour nous emmener vers un monde différent et parfois vertigineux.

Le château de Vascoeuil - Centre d'Art et d'Histoire. (S. L'Hote / France Télévisions)

Château de Vascoeuil - Centre d'Art et d'Histoire

8 rue Jules Michelet 27910 Vascoeuil

Nombre maximum autorisé de personnes : Château : 80 pers. Colombier : 15 pers. Musée : 10 pers. Boutique 10 pers.

Ouvert du mercredi au dimanche et jours fériés du 4/04 au 28/06 et du 2/09 au 25/10 de 14h30 à 18h

Tous les jours y compris fériés du 1er juillet au 31 août de 11h à 18h30 Samedi, Dimanche

Tarifs : de 6,5 € à 10€