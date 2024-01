Le château de Chambord annonce un record de fréquentation avec plus d'un million de visiteurs en 2023

Après le Louvre, le château de Chambord (Loir-et-Cher) a battu son record de fréquentation annuelle avec près de 1,15 million de visiteurs en 2023, en augmentation de près de 9% par rapport à 2022, a annoncé mercredi 10 janvier 2024 le domaine national.

"1 148 509 personnes sont venues visiter le château et acheter des billets pour les activités de loisir. Depuis 1821, année de la première ouverture au public, Chambord n'avait jamais accueilli autant de visiteurs", écrit le domaine national dans un communiqué. Avec 94 563 visiteurs en plus par rapport à 2022, il affiche plus 8,97% d’augmentation.

Il se place ainsi en deuxième place des châteaux le plus visités en France (après Versailles) et atteint la première place des monuments les plus fréquentés du Val de Loire.

L'année du château a notamment été marquée par le dévoilement des lanternons restaurés durant l'été 2023 ainsi que par les expositions des artistes Lionel Sabatté et Wang Keping.

Des recettes en hausse

Les recettes du monument enregistrent une hausse de 20% avec 20,3 millions d'euros contre 16,8 millions d'euros en 2022. 68% des visiteurs sont français et 23% sont des jeunes de moins de 26 ans ayant bénéficié de la gratuité.

Le nombre de visiteurs étrangers, en croissance, représente 31% de la fréquentation 2023, un taux en hausse de 31% par rapport à 2022. Les touristes américains représentent près de 4,3% des visiteurs, devant les Allemands 3,7% et les Espagnols 3,4%.

Programmation 2024

Cette année, le château de Chambord va poursuivre sa programmation culturelle. Au programme des expositions avec celle composée d’une cinquantaine d’œuvres de Julien des Monstiers de mai à septembre, puis cet été une exposition photographique en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques. La musique va aussi résonner dans le parc du domaine avec le concert Chambord Live de David Guetta, le 29 juin 2024 et le treizième festival de musique Chambord en juillet prochain. La danse trouvera également sa place avec Les Étoiles au château par Hugo Marchand, les 21 et 22 juillet 2024. L'année s'achèvera en beauté avec la onzième édition des festivités de Noël à Chambord, du 1er décembre 2024 au 5 janvier 2025.