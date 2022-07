Le "Brick Show" de Lego entre en gare à la Cité du train de Mulhouse

Une ville entièrement constituée des fameuses briquettes de plastique. La grande exposition de Lego fait escale dans le plus grand musée consacré au chemin de fer en Europe. De quoi émerveiller les petits et les grands enfants jusqu'au 6 novembre 2022.

Durant l'été, la Cité du train de Mulhouse prend des allures de parc d'attraction. L'exposition Brick Show, organisée par la marque Lego et une association de passionnés allemand ("Schwabenstein") embarque le visiteur dans un voyage qui remonte le temps.

Voyage en train

Au détour de la visite, le curieux peut découvrir sur un espace de 400 m² une véritable ville miniature. Une fête foraine, des parcs, des monuments emblématiques comme la statue de la liberté et bien sûr une gare. "Il y a beaucoup de choses à voir, il y a certaines constructions que je retrouve que j'avais quand j'étais petit et d'autres que mes enfants connaissent, ça permet d'ouvrir plein de discussions avec eux", se réjouit un papa visiteur.

Les collectionneurs de Lego peuvent acquérir quatre modèles réduits, dont une locomotive vapeur ou le célèbre premier TGV orange.

Exposition "Brick Show" à Mulhouse (France 3 Alsace)

Quatre millions de briquettes

Pour réaliser ce "Brick Show", les constructeurs ont dû assembler pas moins de quatre millions de briques. À côté de la collection de trains et de locomotives exposés en permanence à la Cité du Train, le montage de l'exposition a été un véritable défi technique pour les responsables du musée. "Le défi, c'était de faire circuler des choses, donc on a fonctionné avec une batterie et on a aussi un vieux système de rail Lego qui avec un transformateur permet de faire circuler le train toute la journée", explique Julien Prodorutti, responsable marketing, communication et développement de la Cité du train.

Le "Brick Show" de Lego (France 3 Alsace)

"Brick Show" à la Cité du Train de Mulhouse jusqu'au 6 novembre 2022. Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Tarifs : 14 et 11€.