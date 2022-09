La BnF Richelieu rouvre ses portes au public après de longs travaux de rénovation

Un nouveau musée, une grande salle de lecture publique, des espaces plus clairs et plus aérés, une circulation plus fluide. Le site Richelieu de la BnF rénové est à découvrir après douze ans de travaux.

Le site Richelieu de la BnF, berceau de la Bibliothèque nationale, rouvre entièrement ses portes le samedi 17 septembre à l'occasion des Journées du patrimoine, après une deuxième phase de travaux qui auront duré douze ans au total. On y découvre un lieu plus aéré, plus clair, où on circule plus facilement et davantage tourné vers le grand public, avec un joli musée et une salle publique de lecture installée dans la célèbre salle Ovale.

Trois cents ans après l'installation sur le site de ce qui est alors la Bibliothèque du Roi et qui reçoit par dépôt légal toutes les publications diffusées en France, les bâtiments de l'ancienne Bibliothèque nationale rouvrent leurs portes.

BnF Richelieu : le nouvel escalier (11 septembre 2022) (THIERRY LE FOUILLE / SIPA)

L'agencement intérieur complètement redessiné

La BN est devenue Bibliothèque nationale de France (BnF) en 1995 et un nouveau site a été construit, le site François Mitterrand, au bord de la Seine dans le 13e arrondissement en 1998. Depuis, le site Richelieu a été réservé aux départements des manuscrits, des estampes et photographies, des monnaies, médailles antiques, des arts du spectacle et de la musique, des cartes et plans.

Le lieu était un peu poussiéreux, la circulation était compliquée entre des bâtiments qui avaient été ajoutés les uns aux autres au fil de siècles. Il a été décidé de le rénover et de le repenser complètement.

"On a redessiné complètement l'agencement intérieur", explique l'architecte à qui ont été confiés les longs travaux, Bruno Gaudin. Il s'agissait "d'approfondir nos missions", assure la présidente de la BnF, Laurence Engel : la préservation du patrimoine architectural, l'aide à la recherche, la conservation des collections, et enfin une mission démocratique qui consistait à élargir le public de l'établissement.

BnF Richelieu : la salle Ovale (12 septembre 2022) (FRANCOIS MORI/ AP /SIPA)

La salle Ovale en accès libre et gratuit

On entre au 5 rue Vivienne (l'autre entrée sur la rue de Richelieu sera réservée aux groupes) par un joli jardin dessiné par Gilles Clément. Les essences qui y ont été plantées sont en rapport avec le livre : mûriers à papier, bouleaux à papier, palmier chinois. Un grand hall clair et aéré accueille le public. Il a été entièrement créé, donnant sur une librairie et un café. L'escalier monumental qui s'y trouvait a été déposé et remplacé par une structure d'acier et d'aluminium en volute, plus légère, dessinée par l'architecte.

Du hall, on accède directement par une grande porte vitrée à la monumentale "salle Ovale" (43 m sur 32 m), désormais ouverte à tous (entrée libre et gratuite). Les bureaux en bois et les rayonnages disposés sur le pourtour ont été conservés, côtoyant du mobilier contemporain. Elle veut s'adresser à tous les publics, avec notamment 9 000 BD en accès libre, ainsi que des dictionnaires et encyclopédies et des ouvrages sur l'histoire de la bibliothèque. Sans oublier les écrans intéractifs. "Imaginée au début de la IIIe République pour être une salle de lecture publique, elle va le devenir seulement maintenant", souligne Laurence Engel, la présidente de la BnF.

La salle Louis XIV de la BnF Richelieu (12 septembre 2022) (FRANCOIS MORI / AP/ SIPA)

900 objets et documents exposés au musée

Même si des salles d'exposition existaient depuis Louis XV à la "Bibliothèque royale", c'est un véritable petit musée (payant) de sept salles qui ouvre ses portes dans les locaux. Le site Richelieu conserve 22 millions d'objets et documents de l'Antiquité à nos jours. 900 y seront y sont exposés, avec des rotations prévues.

La Salle des colonnes présente des objets de l'Antiquité, dont une stèle aux inscriptions en cunéiforme de Mésopotamie. Dans le Cabinet précieux, on verra le trésor de Berthouville, composé d'une centaine d'objets d'orfèvrerie, le pendentif en émeraude de Catherine de Médicis ou de grands camées de l'époque de Louis XIV.

La salle de Luynes expose la collection de vases, monnaies, bijoux du duc du même nom, offerte en partie à la bibliothèque au XIXe siècle. La salle Barthélémy, encombrée avant la restauration, a conservé ses belles boiseries. On y expose les monnaies et médailles. Le salon Louis XIV, aménagé au milieu du XVIIIe siècle pour accueillir la collection royale de monnaies et de pierres gravées, a été entièrement rénové. Il reste fermé au public mais depuis les portes ouvertes on pourra admirer son mobilier et ses décors muraux peints par François Boucher ou Carle Van Loo.

La galerie Mazarin de le BnF Richelieu (12 septembre 2022) (FRANCOIS MORI / AP / SIPA)

Du trône du roi Dagobert aux partitions de Stravinsky

La galerie Mazarine, 45 m de long, un des joyaux du site avec son plafond peint baroque de 280 m2, expose des pièces du Moyen-Age à nos jours : le trône du roi Dagobert, des manuscrits de l'époque carolingienne, le psautier de Saint Louis, une Bible de Gütenberg, un globe terrestre du 16e siècle, premier à porter le nom America, un plan de Paris de 1789 édité juste avant la Révolution… Et puis quelques partitions de la main de Stravinsky ou Messiaen, une photo de Capa ou de Gertrude Käsebier, une gravure de Matisse…

Quelques salles de lecture (rénovées également) restent réservées aux chercheurs autorisés, et une très grande partie du bâtiment, occupée par les réserves, est interdite au grand public. Mais de nouvelles portes vitrées imaginées par les architectes permettent d'en voir certaines de l'extérieur. Et puis, dans les salles du musée, des fenêtres ont été ouvertes sur la salle Ovale, apportant de la clarté et de la vue. Enfin, l'architecte Bruno Gaudin a imaginé une passerelle de verre qui permet de circuler entre différentes parties de l'édifice. C'est tout l'éclairage et la circulation, dans un bâtiment fait de niveaux, de recoins, qui a été repensé.

Le site Richelieu rouvre avec un week-end de festivités, les 17 et 18 septembre : la visite sera animée par des comédiens, musiciens, auteurs. Et il inaugurera ses nouvelles expositions temporaires avec Molière, du 27 septembre 2022 au 15 janvier 2023.



Bibliothèque nationale de France, site Richelieu

5, rue Vivienne, 75002 Paris