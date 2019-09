VIDÉO. "La mobilisation des Français" a permis de récolter 50 millions d'euros en 2018, affirme Stéphane Bern

Le Loto du patrimoine, lancé en 2018, pour sauver des monuments en péril a permis de récolter 22 millions d'euros l'an dernier, a affirmé Stéphane Bern vendredi 20 septembre sur franceinfo. Avec le mécénat et les taxes compensées par l'État, au total "50 millions ont été récoltés grâce à la mobilisation des Français", a déclaré le journaliste chargé de "La mission patrimoine".

Le patrimoine nous rassemble par-delà nos différences. Ce sont nos racines, notre identité, c'est aussi ce qui dope les territoires. Stéphane Bern

"À ce jour, on a sauvé 133 monuments", a ajouté Stéphane Bern, qui espère récolter encore plus d'argent grâce aux tickets de grattage, dont il a rappelé qu'"un sur trois est gagnant". Selon Stéphane Bern, sur 44 000 monuments recensés dans tout le pays, 9 000 sont dégradés, et plus de 3 000 sont en réel péril. "Il y a une menace sur l'état de notre patrimoine," a-t-il alerté.

17 000 lieux ouverts pour les Journées du Patrimoine

Stéphane Bern a expliqué l'attachement des Français au patrimoine parce que "c'est le lieu et ce qui nous lie." Le patrimoine, "c'est 500 000 emplois", a rappelé le journaliste. "C'est une industrie qui n'est pas délocalisable et qui fonctionne très bien, a-t-il expliqué. La moitié de notre patrimoine est dans des communes de moins de 2 000 habitants (...) Les gens n'ont plus d'usines, les services publics s'éloignent. En revanche, ce qui permet de nourrir les hommes c'est souvent le patrimoine parce que cela génère une nouvelle économie grâce au tourisme." Le patrimoine, a souligné Stéphane Bern, ce ne sont pas uniquement les châteaux, les églises mais "c'est aussi le patrimoine du XXe siècle et le patrimoine vernaculaire."

Environ 17 000 lieux publics et privés seront ouverts pour les Journées du Patrimoine qui auront lieu les 21 et 22 septembre. 26 000 animations seront proposées en France et dans 49 autres pays européens. Emmanuel Macron lancera vendredi la 36e édition des Journées du Patrimoine en visitant la maison-atelier de la peintre Rosa Bonheur, en Île-de-France, qui doit être rénovée grâce au Loto du patrimoine.