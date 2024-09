Notre-Dame de Paris : un "village du chantier" titanesque pour les Journées du patrimoine

Au programme : des rencontres avec les artisans, ingénieurs, maîtres d'œuvre, des ateliers jeune public et des conférences.

Le grand public va pouvoir plonger au coeur des opérations de restauration de la célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie en 2019 et qui doit rouvrir le 7 décembre, à l'occasion des 41e Journées du patrimoine.

Un "village du chantier" sera installé sur le parvis, comme les années précédentes, les 20, 21 et 22 septembre, exceptionnellement trois journées "au regard du succès des éditions précédentes et de la réouverture imminente de la cathédrale", a précisé l'établissement public chargé du chantier de reconstruction et de restauration, "Rebâtir Notre-Dame", dans un communiqué.

Au programme : des rencontres avec les artisans, ingénieurs, maîtres d'oeuvre, des ateliers jeune public, des conférences, des concerts et des animations avec l'ensemble des corps de métiers qui participent à la renaissance du monument.

Dernière ligne droite

Alors que le chantier a atteint sa dernière ligne droite, charpentiers, couvreurs, ornementistes, maçons, tailleurs de pierre, ébénistes, menuisiers, restauratrices de peinture ou sculpteurs montreront encore une fois leur savoir-faire en travaillant notamment sur des prototypes, détaille le communiqué. Des démonstrations d'échafaudeurs et de grutiers sont également prévues, avec une caméra installée dans la cabine de la grue qui permettra au public de suivre en direct, à cinq reprises durant le week-end, différents grutages. Le public pourra aussi découvrir le métier d'architecte en chef des monuments historiques et d'architecte du patrimoine.

Certains dispositifs de sécurité incendie dont sera équipée la cathédrale à sa réouverture seront également présentés au public, parmi lesquels des éléments composant le système de brumisation installé dans la flèche et les combles, ainsi qu'une caméra thermique. Un outil de détection incendie temporaire destiné à prévenir tout départ de feu sur le chantier sera également exposé.

Cette année, les organisateurs ont prévu une programmation culturelle, vendredi 20 et samedi 21 septembre dans la soirée, avec des concerts. Un espace et des animations seront également entièrement dédiés aux familles et aux enfants, précise le communiqué.