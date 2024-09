Journées européennes du patrimoine 2024 : mettez-vous dans la peau des ouvriers du chantier de Notre-Dame de Paris

Trois mois avant la réouverture de la cathédrale, plongez, aux côtés des compagnons, artisans d'art et ouvriers, au cœur des opérations de restauration sur le Village du chantier. L'accès est libre et gratuit.

Le compte à rebours a commencé pour Notre-Dame de Paris. Soixante-dix-huit jours avant l'inauguration de la cathédrale ressuscitée, prévue le 7 décembre 2024, le Village du chantier mis en place sur le parvis sera, dès vendredi 20 septembre, ouvert au public gratuitement. Cet événement, organisé pour la cinquième année consécutive à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, avait attiré 30 000 personnes l'an dernier.

Le maître d'ouvrage, l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, invite les visiteurs à se mettre dans la peau des "toiletteurs" de la cathédrale (compagnons, artisans d'art, architectes, entrepreneurs...). Ces trois jours seront faits de rencontres, de démonstrations, d'ateliers pour enfants, de conférences, de concerts et d'animations avec l'ensemble des corps de métiers travaillant à la renaissance du monument.

Le Village du chantier sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en 2023. (REBATIR NOTRE-DAME DE PARIS / DAVID BORDES)

Restaurer les décors, la couverture, les ornements, restituer les charpentes, reconstruire les voûtes et les maçonneries, protéger la cathédrale : au total, neuf espaces permettront de découvrir les opérations conduites sur le chantier et d'échanger avec tous ceux qui les réalisent.

Plusieurs conférences sont également prévues samedi 21 et dimanche 22 septembre en présence de nombreux acteurs du chantier. Et le soir, place à la musique. La maîtrise de Notre-Dame de Paris donnera deux concerts, avec un répertoire varié, le vendredi et le samedi à 20 heures.

Dans la peau d'un maître verrier

Pour susciter des vocations chez les plus jeunes, l'espace dédié aux familles proposera six ateliers distincts dont deux consacrés à la pratique manuelle.

Dès l'âge de 5 ans, les enfants pourront se mettre dans la peau des maîtres verriers et des sculpteurs du chantier. Ils découvriront par exemple comment restaurer et confectionner un panneau de vitrail ou encore comment tailler et sculpter un petit élément en pierre.

Les ateliers pour enfants sur le Village du chantier de Notre-Dame de Paris, le 16 septembre 2023. (REBATIR NOTRE-DAME DE PARIS / DAVID BORDES)

Les échafaudeurs déployés sur le chantier depuis 2019 feront une démonstration de leur savoir-faire, en montant et en démontant une structure de 8 mètres de haut. Très actifs, eux aussi, les grutiers présenteront leurs engins de levage. Le public pourra même suivre en direct, et à cinq reprises durant le week-end, des opérations de grutage grâce à une caméra installée dans la cabine du grutier.

Les charpentiers chargés de la restitution de la flèche et du transept de la cathédrale et ceux ayant travaillé sur la nef et le chœur présenteront de nombreuses techniques employées à Notre-Dame : assemblage d'éléments complexes, mesures au fil à plomb, piquage, équarrissage et taille manuelle d'éléments de charpente.

Les métiers d'art à l'honneur

Ces trois jours seront l'occasion de découvrir des métiers parfois méconnus et de remercier en personne toutes ces "petites mains" qui ont contribué en un temps record à la renaissance de la cathédrale. Les couvreurs, les ébénistes, les menuisiers d'art, les maçons tailleurs de pierre, les restauratrices de peinture et bien d'autres.

Il y aura enfin un espace essentiel consacré à la protection de Notre-Dame de Paris. Après l'incendie du 15 avril 2019, des dispositifs de sécurité renforcés et novateurs ont été mis en place dans la cathédrale. Les visiteurs pourront par exemple découvrir le système de brumisation qui a été installé dans la flèche et dans les combles ainsi qu'une caméra thermique.

Comme il est impossible de réserver sa place à l'avance, les entrées sur le Village du chantier se feront par ordre d'arrivée. La patience est la clé de la joie. Ce n'est pas Notre-Dame qui nous contredira.