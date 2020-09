Journées du patrimoine : public réduit au palais de l'Elysée en raison de la pandémie

L'Elysée ouvrira ses portes au public ce week-end pour les Journées européennes du patrimoine mais à un public réduit à 2.500 personnes par jour, au lieu de 10.000 par jour l'an dernier, par précaution sanitaire, a annoncé l'Elysée.

L'occasion pour découvrir le palais présidentiel en petit comité ? Cette année, la jauge de visiteurs pour les journées du partimoine sera divisée par quatre en raison de l'épidémie. L'Elysée n'a pas indiqué si le président accueillera le public, comme il l'a fait au début de son quinquennat. Les visiteurs seront répartis par créneaux horaires (125 par demi-heure), de 8h00 à 17h30, avec masque obligatoire et distributeurs de gel hydroalcoolique en raison de l'épidémie de Covid-19. Des artisans spécialistes des métiers du patrimoine seront présents ainsi que l'orchestre de la Garde républicaine.

"Regards sur l' Élysée"

La présidence organisera en outre une visite virtuelle, à 360°, pour permettre au plus grand nombre de découvrir ce lieu historique. Douze photographes des principales agences de presse qui suivent le président de la République exposeront leur travail autour de la thématique "Regards sur l'Élysée". La photographie la plus appréciée se verra remettre le Prix du Public.



Comme chaque année depuis le début du quinquennat, une boutique éphémère vendra des produits estampillés Elysée et fabriqués en France (mugs, marinières, boules de pétanque, porte-clés, bougies parfumées...). Les bénéfices participent au financement de la rénovation du Palais, souligne l'Elysée. C'est en bavardant avec des visiteurs dans les jardins en 2018 qu'il s'était fait interpeller par un jeune horticulteur au chômage auquel il avait conseillé de "traverser la rue" pour trouver du travail.