Journées du patrimoine 2023 : dix visites exceptionnelles à Paris ce week-end

Avec plus de mille événements annoncés pour les Journées du patrimoine à Paris ce week-end des 16 et 17 septembre, pas facile de savoir où donner de la tête. La rédaction de Franceinfo culture vous propose sa sélection.

Visites guidées, ateliers, ouvertures de lieux d'ordinaire fermés au public : pour sa 40e édition, le rendez-vous culturel des Journées du patrimoine annonce un week-end haut en couleur. Voici dix idées de sorties dans la capitale.

Au cœur de la franc-maçonnerie, la Grande Loge féminine de France

Marie-France Coquard, ancienne grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France pose dans le temple de la rue Charonne. (LAURENT SAZY / MAXPPP)

Univers méconnu et entouré de mystère, la franc-maçonnerie n’est a priori pas du genre à ouvrir facilement ses portes. Mais pour les Journées du Patrimoine, la Grande Loge Féminine de France invite à découvrir son temple situé dans l'ancien couvent des Bénédictines du Bon-Secours, son histoire et ses collections. Une déambulation entre des trésors d’arts qui permet d'en apprendre davantage sur cet ordre historique et de comprendre le rôle essentiel joué par les femmes dans le développement de la franc-maçonnerie moderne.

Dimanche 17 septembre, de 10h à 17h30, 4 cité Couvent 75011 Paris. Visites gratuites sans réservation.

Notre-Dame, les coulisses du chantier

Le parvis de Notre-Dame de Paris lors des Journées du patrimoine de Paris en 2021. (BRUNO LEVESQUE / MAXPPP)

Rencontres, conférences, démonstrations et ateliers participatifs : les différents corps de métiers mobilisés sur le chantier du parvis de Notre-Dame de Paris partagent pour le week-end leur savoir-faire. L’établissement public chargé de la conservation de la cathédrale propose une plongée exceptionnelle au cœur des opérations de restauration de l’édifice emblématique de la capitale. L’occasion de découvrir et de s’initier à la profession de ceux qui œuvrent pour la sauvegarde du patrimoine.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10 à 18h, Parvis Notre-Dame / Place Jean-Paul II, 75004 Paris. Visite gratuite sans réservation.

Estimations et expertises à l’ancien Mont-de-Piété

Facade du Crédit Municipal de Paris, ancien Mont-de-Piété. (VINCENT ISORE / MAXPPP)

Montre à quartz ou automatique ? Bracelet en or ou simple métal doré ? Le Crédit Municipal de Paris – édifice qui abrita jadis le Mont-de-Piété – propose durant tout le week-end des ateliers pour apprendre à reconnaître la valeur d’objets variés auprès d’assesseurs professionnels. L’occasion de découvrir dans des bâtiments exceptionnels l’histoire de la plus ancienne institution financière de la capitale dont la première vocation fut de lutter contre l’usure en offrant aux Franciliens un service de prêt sur gage.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10h30 à 18h, 55 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris. Visites guidées gratuites donnant accès aux ateliers sur réservation. Inscription ici.

À l’Opéra-Comique, drag queen et Georges Bizet

Salle Favart à l'Opéra Comique de Paris. (BERTRAND GUAY / AFP)

Carmen ? Don José ? Escamillo ? Drag queen et chanteuse lyrique, Élysée Moon anime à l'Opéra-Comique un blind test sur les musiques de Carmen. L’artiste incarne tour à tour les protagonistes de l’œuvre de Bizet et fait jouer le public qui doit reconnaître les airs. Dans un lieu historique, Élysée Moon brouille les frontières du genre et inscrit sa prestation – entre travestissement traditionnel de l’opéra et art du drag – dans un patrimoine à multiples facettes.

Dimanche 17 septembre à 15h30, 1 place Boieldieu 75002 Paris. Blind test gratuit sur réservation. Inscription ici.

Saint-Denis, les cathédrales du rail

Vue aérienne des cathédrales du rail de Saint-Denis. (SNCF)

C’est une visite exceptionnelle. Les deux anciennes halles ferroviaires qui abritaient les anciens ateliers SNCF de la Plaine ouvrent pour la première fois leurs portes lors des Journées du Patrimoine. Édifiées en 1872 et 1920 et désormais inscrites au titre des monuments historiques, elles étaient destinées à l’entretien des locomotives à vapeur. Presque rasée lors de la Seconde Guerre Mondiale, la plus grande halle a été reconstruite puis enrichie de la petite cathédrale et de ses cinq nefs. Aujourd’hui désaffectés, les édifices s’apprêtent à être réhabilités en un lieu dédié au Street Art et au Hip-Hop.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 13 à 18h, 2 chemin des Petits Cailloux 93210 Saint-Denis. Visite commentée gratuite sur réservation. Inscription ici.

La Chapelle de la Vierge à l’Eglise Saint-Sulpice

Opération de restauration de la chappelle de la Vierge de l'église Saint-Sulpice en juin 2023. (BRUNO LEVESQUE / MAXPPP)

Décorée en 1774 par Charles de Wailly, la chapelle de la vierge de l’église Saint-Sulpice s’offre une nouvelle jeunesse. Après vous être muni d'un casque de chantier, la visite qui s’échelonne sur 11 étages d’échafaudage vous permet de découvrir différentes techniques de restauration de peintures murales, de vitraux et de dorures. Perchée à 24 mètres de hauteur, la coupole de la chapelle qui n’a connu aucune modification depuis 1947 s’impose comme le clou du spectacle.

Samedi 16 septembre de 14h à 16h30, 2 rue Palatine 75006 Paris. Visite gratuite sur réservation. Inscription ici.

À l’Observatoire de Paris, les jardins et le ciel

La grande lunette de l'Observatoire de Paris dans la coupole Arago. (PIERRE VERDY / AFP)

C’est l'un des plus importants centres de recherche en astronomie et en astrophysique au monde. Construit par Claude Perrault, intendant de Colbert en 1667 et adoptant successivement le nom d’observatoire "royal", "national" et "impérial", l’Observatoire de Paris dévoile au fil d'une visite guidée une collection d’objets scientifiques exceptionnelle. Entre la découverte de la grande lunette (1854), de l'équatorial de la carte du Ciel (1876) et de la lunette méridienne (1877), il sera possible de traverser les jardins et de se hisser au sommet de la Coupole Arago qui offre sur Paris une vue qui justifie l’ascension.

Samedi 16 septembre, de 10 à 17h, 61 Avenue de l'Observatoire 75014 Paris. Visite guidée gratuite sur réservation. Inscription ici.

Collection Gaumont, du cinéma et des archives

Affiche du film Les Vignes du seigneur de René Hervil (1932) et objets d'enregistrements apppartenant à la collection Gaumont. (PATRICK KOVARIK / AFP)

Appareils, photographies, costumes, accessoires ou encore affiches : la Collection Gaumont conserve tout ce qui fabrique et tout ce que fabrique le cinéma. Pour les Journées du patrimoine, la maison ouvre ses mystérieux sous-sols et dévoile ses archives. Habituellement réservée aux professionnels, cette visite est l’occasion de découvrir des objets cultes, de traverser le décor d’une histoire qui vit à l’écran depuis 1895.

Samedi 16 septembre de 12 à 18h, 13 Rue Du Midi 92200 Neuilly-sur-Seine. Visite guidée gratuite sur réservation. Inscription ici.

Costumes d’Opéra aux Ateliers Berthier

Un employé transporte deux costumes réalisés pour Le Rouge et le noir de Pierre Lacotte en 2021. (MARTIN BUREAU / AFP)

Construits en 1898 par Charles Garnier avec l'aide de Gustave Eiffel pour accueillir les ateliers de décors de l’Opéra de Paris, les Ateliers Berthier sont inscrits à l'inventaire des Monuments historiques depuis 1990. Lieu de fabrication et de rénovation de décors, le site abrite aujourd’hui une collection de 60 000 vêtements et accessoires qui ont habillé des artistes de renommée mondiale. Entre créations intemporelles et contemporaines, ces costumes rarement présentés au public témoignent de la diversité et de la richesse des mises en scène.

Samedi 16 septembre, de 10 à 18h, 32 boulevard Berthier 75017 Paris, visites gratuites sur réservation. Inscription ici.

Les machineries de la tour Eiffel

Ascenseur de la tour Eiffel lors de l'ascension du monument. (LIONEL BONAVENTURE / AFP)

Ils ne sont ni des ascenseurs verticaux, ni des funiculaires, ni des téléphériques. Ces appareils qui ont permis dès l’inauguration du monument en 1889 de se hisser au deuxième étage de la tour Eiffel constituent des équipements uniques au monde. Durant le week-end des techniciens et des agents accueillent les visiteurs au cœur de ce mécanisme sans équivalent. Entre explications techniques et anecdotes, cette visite exceptionnelle offre une plongée dans les entrailles de la tour, en dessous même des piliers.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10 à 17h30, 5 Avenue Anatole France 75007 Paris. Visite gratuite sur réservation. Inscription ici.