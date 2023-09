Journées du patrimoine 2023 : 26 lieux à découvrir à travers la France

Plus de 25 000 animations sont proposées partout en métropole et dans les départements et territoires d'Outre-Mer ces 16 et 17 septembre. Franceinfo Culture vous propose une sélection non exhaustive de découvertes pour les Journées du patrimoine.

Pour leur 40e édition, les Journées du patrimoine ouvrent les portes de milliers de lieux à travers le pays. Entre visites guidées, ouvertures exceptionnelles, immersions et ateliers participatifs, voici quelques événements qui ont retenu notre attention.

Auvergne Rhône-Alpes : Marionnettes et Rome antique .

Musée Guignol, un personnage au fil de l'histoire

Le Musée théâtre Guignol propose une visite guidée et un atelier d'initiation au sein de ses collections. Le site conserve un grand nombre de marionnettes et plus de 2000 accessoires légués par Jean-Guy Mourguet, dernier descendant marionnettiste du créateur de Guignol. Cette édition 2023 met l'accent sur les affiches de spectacle. Une plongée originale dans l'univers et les secrets de fabrication de ce personnage deux fois centenaire.

Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre, de 14 à 18h, 18 montée de la Bernade, 69126 Brindas. Visite gratuite et sans réservation.

L'Aqueduc du Gier : 87 kilomètres de Rome dans le Rhône

Dressé dans la campagne lyonnaise depuis plus de 2000 ans, cet aqueduc romain reliant Saint-Chamond à Fourvière a longtemps servi à alimenter en eau Lugdunum, ancienne capitale de notre territoire. Encore visibles aujourd'hui, plusieurs vestiges font l'objet d'une remarquable conservation. L'histoire de ce géant de pierres est à découvrir lors de visites guidées accessibles à tous les publics.

Dimanche 17 septembre, de 10 à 11h30 et de 14 à 15h30, Le Plat de l'Air, Route des Pins,

69630 Chaponost. Visite guidée gratuite sur réservation. Inscription ici.

Vestiges de L'aqueduc rpmain du Gier. (OFFICE DU TOURISME DES MONTS DU LYONNAIS)

Bourgogne Franche-Comté : sur la route de Dijon

Le Fort de Varois, défense historique

Le Fort de Varois, inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2007, a été construit après la guerre de 1870 et l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine. Il fait partie d'un rideau défensif pensé par le général Séré de Rivières et a été spécifiquement construit pour protéger la route de Dijon vers l'est. Le fort ouvre exceptionnellement ses portes au public pour des visites commentées et des visites libres.

Samedi 16 septembre de 10h30 à 15h et dimanche 17 septembre de 9 à 17h, 14 Promenade du Fort 21490 Varois-et-Chaignot. Visites guidées gratuites. Réservation conseillée Inscription ici.

Cathédrale Saint-Jean de Besançon, une horloge et des heures

30 000 pièces et 11 mouvements. L’horloge astronomique de la cathédrale Saint-Jean de Besançon, petit patrimoine dans le grand patrimoine, a été conçue et réalisée par l'horloger-mécanicien Auguste-Lucien Vérité de 1858 à 1860 à la demande du cardinal Matthieu. Installée dans une salle des parties basses du clocher, l’horloge Astronomique est dotée d’un mécanisme très précis et nécessite divers entretiens et restaurations qui sont à découvrir lors d’une visite guidée.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10 à 12h30 et de 14 à 18h, rue du Chapitre 25000 Besançon. Visite guidée gratuite sur réservation. Inscription ici.

Horloge astronomique de la cathédrale de Besançon. (CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX)

Bretagne : de l'eau et du pain

Maison du four à pain, les mains dans la pâte

Au bord de la Manche et au cœur de la ville de Locquierec, ce four à pain datant du XVIIe siècle a encore les pierres solides. Si celui qui servait à alimenter les locaux a arrêté d'être utilisé à la fin des années 1920, il n'en demeure pas moins en parfait état de fonctionnement. L’association « Dour ha Douar » qui veille à sa conservation propose aux visiteurs de se mettre pour une journée derrière les fourneaux afin de mettre en valeur ce petit patrimoine qui produit aussi le grand pain français.

Samedi 16 septembre, de 10 à 17h, Lieu-dit Pen-Enez 29241 Locquirec. Atelier gratuit et sans réservation.

Réservoir des Gallets, une cathédrale souterraine

S'il n'est plus en service depuis 2012, ce réservoir a abrité durant près de 200 ans 20 000 mètres cubes d'eau destinés à la consommation des habitants de la région et arrivant du Pays de Fougères via l'aqueduc de la Minette. L'édifice sous-terrain compte 196 colonnes de pierre maçonnées s'élevant à six mètres de haut et offre aux visiteurs un décor presque médiéval.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 9 à 19h, Rue du Gallet face au château d'eau,

35750 Rennes. Visite guidée sur réservation. Inscription ici.

Réservoir des Gallets lors d'une visite en 2016. (PHILIPPE CHEREL / MAXPPP)

Centre-Val de Loire : entre les pierres

Abbaye de Beaumont-lès-Tours, histoires de fouilles

Ce chantier mené par des archéologues de l'Inrap et du Service archéologique d'Indre-et-Loire (SADIL) ouvre exceptionnellement ses barrières au public. Des visites guidées par ceux qui réalisent les fouilles permettent de découvrir le plan complet de la zone, l'église, le cloître et les bâtiments conventuels de l'abbaye de Beaumont-lès-Tours fondée au début du XIe siècle et vendue lors de la Révolution. Une plongée dans les découvertes du patrimoine.

Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre, de 10 à 17h, Les Beaumonts, rue du Capitaine Pougnon 37000 Tours. Visite guidée gratuite sans réservation.

Costumes et artifices au château des Vaux

Cet édifice de près de 300 pièces a été construit entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Propriété des Apprentis d’Auteuil depuis 1946, le château des Vaux accueille actuellement plus de 800 jeunes en difficulté sociale, familiale ou scolaire. Le temps d’une journée, il ouvre ses portes aux visiteurs. Au programme : visites guidées en costumes d’époque, balades à calèche, illumination et feux d’artifice.

Samedi 16 septembre de 14h30 à 21h30, 387 Les Vaux 28190 Pontgouin. Visite gratuite sans réservation.

Vue aérienne du Château des Vaux. (APPRENTIS D'AUTEUIL)

Corse : île avec vue

Sémaphore La Chiappa, du trafic et du bleu

Sur la pointe de la Chiappa, d’un blanc immaculé, le sémaphore culmine à 64 mètres. Cet édifice de la Marine Nationale exerce une surveillance sans interruption. Construit en 1863, il a pour vocation la défense maritime du territoire. Les diverses missions confiées aux guetteurs sémaphoriques sont à découvrir au cœur d'un panorama d’exception sur l’entrée du golfe de Portivechju.

Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre, de 10 à 16h, Chiappa 20137 Porto Vecchio. Visites guidées gratuites sur réservation. Inscription ici.

Le campanile de La Porta à la manière de Baini

Malgré son petit nombre d’habitants – environ 200 à l’année – le village de La Porta possède une imposante église et un campanile haut de 45 mètres. Construit par Domenico Baini dans un style rococo au début du XVIIIe siècle, il est le plus haut campanile de l’île. Tout en revenant sur son histoire, le village de La Porta propose un concours de construction mais sans pierres. C’est avec des chamallows des spaghettis, des Kapla ou encore des feuilles A4 qu’il faudra reconstruire le plus fidèlement possible l’édifice.

Vendredi 15 septembre de 9h30 à 11h, église de La Porta 20237. Concours gratuit sans réservation.

L'église et le campanile du village de La Porta. (ROBERT PALOMBA / ONLY FRANCE)

Grand Est : nouvelles constructions

Carrière de Douzy, les dessous du patrimoine

Châteaux, ponts, immeubles, commerces : tous les monuments qui font notre patrimoine ne se bâtissent pas par magie. Les carrières de granulats de Douzy proposent de venir découvrir comment sont élaborés les matériaux qui participent à la construction de l'architecture contemporaine. Au programme : visites en bus pour découvrir la carrière, de l'extraction aux installations de traitement, questions environnementales, découvertes de métiers variés et animations pour les petits et grands.

Samedi 16 septembre de 9 à 16h, Route de Francheval 08140 Douzy. Visites guidées sans réservation.

Jean Prouvé, une maison d’avant-garde

C’est une icône du XXe siècle pour les amateurs d’architecture et de design. Construite en 1954, la maison de Jean Prouvé se trouve sur les hauteurs de la ville. Cet édifice emblématique, monté en quelques mois à partir d’éléments préfabriqués, illustre l'ingéniosité des principes constructifs de son architecte. Elle est à découvrir lors de visites guidées.

Samedi 16 septembre de 14 à 17h30, 4-6 rue Augustin Hacquard, 54000 Nancy. Visite guidée gratuite sur réservation. Inscription ici.

Salon de la maison de Jean Prouvé. (CEDRIC JACQUOT / MAXPPP)

Hauts-de-France : de la nacre et des rails

Usine Crépin Petit, des boutons haute couture

Pour célébrer son 150e anniversaire, l'usine de boutons Crépin Petit ouvre exceptionnellement ses portes. Du design en passant par la conception des outils et des moules, le tournage, les injections, les impressions, les gravures, le laquage ou encore l'émaillage, l'entreprise propose de découvrir à travers une visite guidée toutes les étapes de création de leurs boutons vendus aux plus grandes entreprises de mode française et européenne. Une plongée originale dans le monde très fermé des ateliers de haute couture.

Vendredi 15 septembre de 8h30 à 11h30, 3 place Jean-Marie Danel 80370 Bernaville. Visite guidée sur réservation amisdelabmb@laposte.net.

Ateliers du Chemin de fer de la Baie de somme, un voyage temporel

Locomotives à vapeur, voitures des années 1900, voiture salon de 1889… Créée en 1971, l’Association du Chemin de fer de la Baie de Somme propose le temps d'un week-end une des visites guidées de ses ateliers. Des véhicules d'époques, conservés et restaurés, seront présentés par des membres bénévoles qui ont à cœur de partager leur expertise, de sensibiliser à la sauvegarde du patrimoine ferroviaire et de faire vivre l'ancien dispositif ferroviaire du département, le « Réseau des Bains de Mer ».

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10 à 12h30 et de 13h30 à 18h14 quai Jules Verne 80230 Saint-Valery-sur-Somme. Visites guidées sans réservation.

Train à vapeur restauré sur le chemin de Saint-Valery-sur-Somme. (MAXPPP)

Normandie : palais et palets

Ferme-musée de Cotentin, le goût du beurre

Parce que la gastronomie tient une place essentielle dans le patrimoine français et qu'il est peu de préparations culinaires – en Normandie plus que partout ailleurs – qui se passent du beurre, la Ferme-musée du Cotentin organise un grand concours de dégustation. Dans un ancien manoir, venez goûter des beurres de la région et votez, au détour d'une visite des collections, des jardins, de la basse-cour et des potagers pour votre préféré.

Dimanche 17 septembre de 14 à 18h, 1 rue de Beauvais 50480 Sainte-Mère-Eglise. Participation gratuite et sans réservation.

Pavillon de la Reine : une maison et deux femmes

À flanc de coteau, dominant la ville de Honfleur et l’estuaire de la Seine, le pavillon de la Reine se situe dans la commune d’Équemauville. Construit pour Louis XVI en 1786, il a été au 20e siècle la demeure de Lucie Delarue-Mardrus. Poétesse, romancière, journaliste, historienne, sculptrice et dessinatrice française, cette artiste inclassable compte parmi les oubliées de l'histoire. Son histoire est, comme cet édifice royal, à découvrir ou redécouvrir au cours d'une visite guidée.

Samedi 16 septembre de 14h30 à 15h30 et dimanche 17 septembre de 11 à 12h, 22 côte de la Croix Rouge, 14600 Équemauville. Visite guidée gratuite sur réservation. Inscription par mail à lalieutenance@ville-honfleur.fr.

Pavillon de la Reine et ancienne demeure de l’écrivaine Lucie Delarue-Mardrus. (ISABELLE MOUNTAIN)

Nouvelle-Aquitaine : mystères et traditions

À la table du château de Bachen

Fourchette à poisson, à salade, à dessert, à huîtres ou à crustacés ? Pas facile de faire la différence, si tenté qu'on connaisse déjà l'existence de cette très grande variété de couverts. Pour en apprendre davantage, le Château de Bachen organise des visites guidées autour des arts de la table et de l'art de recevoir du XVIIIe siècle à nos jours. Une visite guidée à travers les différentes pièces du château occasionnera des mises en scènes de repas avec des services d'exception.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10 à 18h, Château de Bachen 40800 Duhort-Bachen. Visite guidée gratuite, réservation conseillée au 05 58 71 76 76.

La Grande Loge de France, au cœur de la franc-maçonnerie

Univers méconnu et entouré de mystères, la franc-maçonnerie n’est a priori pas du genre à ouvrir facilement ses portes. Mais pour les Journées du Patrimoine, les francs-maçons de Rochefort offrent la possibilité découvrir leur temple historique acquis en 1842. Ils proposent pour l'occasion une visite guidée, manière tant de découvrir un lieu exceptionnel que d'en apprendre davantage sur l'histoire de cet ordre qui suscite toutes les curiosités.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10 à 19h, 63 avenue La Fayette, 17300 Rochefort. Visite guidée gratuite, réservation recommandée par mail patrimoine-logemaconnique@orange.fr.

Temple de la Grande Loge de France à Rochefort. (L'ACCORD PARFAIT)

Occitanie : ouvrages exceptionnels

Piscine Tournesol, les secrets d'un bâtiment emblématique

Conçues par l’architecte Bernard Schoeller dans les années 70, les piscines tournesols sont progressivement en voie de disparition. Tantôt assimilés à un champignon ou à une soucoupe volante, ces édifices innovants sont devenus de véritables stars architecturales. La piscine Jean Vivès propose, à travers une visite guidée, de se plonger dans les secrets de sa construction. Au programme : étude des plans, ateliers croquis et initiation technique.

Dimanche 17 septembre de 9h45 à 11h30, Piscine Tournesol Jean Vivès, 1933 Avenue de Maurin, 34000 Montpellier. Visite guidée gratuite sur réservation. Inscription ici.

De Millau à Garabit, des viaducs et des trains

Impossible d'apprécier les paysages à cause de la vitesse ? La SNCF propose – et c'est volontaire – de ralentir ses trains. Ce trajet sans impératif d'horaires entre les gares de Millau et de Garabit permet d'observer les plus beaux points de vue sur la ligne mais aussi d'en apprendre davantage sur les viaducs de la région grâce à une visite commentée. Au terminus, une attention particulière sera donnée au viaduc de Garabit, viaduc ferroviaire exceptionnel et œuvre d'un certain Gustave Eiffel.

Dimanche 17 septembre de 7 à 20h, Place Francis Laborde, 12100 Millau. Voyage et visite au tarif de 2 euros. Inscription ici.

Vue aérienne du viaduc de Garabit. (BLANCHOT PHILIPPE / HEMIS.FR)

Pays de la Loire : prendre de la hauteur

La Tour Saint-Clair, vestige d’un village

Il ne reste qu'une tour recouverte de verdure. Pourtant, sur ce terrain de Derval, un château s'élevait fièrement depuis le XIIIe siècle. En 1598, l’Édit de Nantes, qui accorde aux protestants la liberté de culte, condamne le château, alors fief des ligueurs, à la démolition. Avant d'être presque entièrement détruite, la forteresse sert de prison aux protestants capturés lors du siège de Port-Louis dans le Morbihan. Une visite guidée permettra de découvrir la Tour Saint-Clair, dernier vestige de l'édifice, et d'en apprendre davantage sur les guerres de religion.

Samedi 16 septembre de 9 à 18h, Le Haut Château, 1 Rue de la Forge D44, 44590 Derval. Visite guidée gratuite sans réservation.

La Charpenterie, un phare à la campagne

Au milieu du parc de la Charpenterie, grande bâtisse du début du XIXe siècle, se dresse un drôle d’édifice. Haute de 29 mètres, une tour en pierre surplombe l‘intégralité de la commune de Cornillé-les-Caves. Semblable à un phare, la raison de sa construction a toujours alimenté les discussions. Véritable poste de surveillance, démonstration d’architecture ou manière de faire parler les bavards ? Le domaine est en libre accès tout le week-end pour se faire son idée.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10 à 18h, 3 rue du Ronceray 49140 Cornillé-les-Caves. Visite gratuite sans réservation.

Sommet de la tour de La Charpenterie à Cornillé-les-Caves. (AURELIEN BREAU / MAXPPP)

Provence-Alpes-Côte d'Azur : moulins et chevaliers

Les enfers de Draguignan

Locaux de décantation dotés de bassins où se déversait l'eau résiduelle des moulins à huile, les « enfers » sont constitués d’une vaste cave voûtée. Cet édifice sous-terrain avait pour vocation de purifier les eaux avant d’être déversées dans le canal des Moulins. Son surnom peu commode lui vient de l’odeur nauséabonde qui s’en échappait. Aujourd’hui débarrassé de ses mauvaises odeurs, le lieu propose une visite guidée pour revenir sur l’histoire des moulins et de leur production.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10 à 17h, 10 Place de l'Observance, 83300 Draguignan. Visite gratuite sur réservation. Inscription ici.

La Garde-Freinet, ville médiévale

L’ancien village médiéval de La Garde-Freinet domine toutes les vallées qui l’environnent. Installé sur un piton rocheux, il est protégé par un impressionnant fossé et plusieurs falaises naturelles. L'organisation du village est encore visible à travers les vestiges des murs du XIIe siècle ou la rue principale qui sépare le village de l’ancienne forteresse. En pleine nature, cette visite guidée permet d’en apprendre davantage sur ce site historique.

Samedi 16 septembre de 9h30 à 11h30, Chapelle Saint-Jean 83680 La Garde-Freinet. Visite guidée au tarif de deux euros sur réservation. Inscription ici.

Vestiges du village médiéval de La Garde Freinet. (CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE DU FREINET)

Les Journées du patrimoine se déroulent également dans les départements d'outre-mer. Retrouvez tous les événements organisés ici.