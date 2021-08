Isère : à la découverte des fontaines pétrifiées

C'est une idée de sortie si vous êtes de passage en Isère, où il existe un jardin magique où des cascades d'eau ont l'étonnant pouvoir de pétrifier les plantes et les fleurs.

À cet endroit, tout ce que l'eau touche se transforme en pierre. Dans ce jardin de La Sône, en Isère, des dizaines de sources naturelles alimentent ces cascades avec une particularité. L'eau, très calcaire, fige la végétation depuis plus de 1 000 ans. "Les mousses vont être recouvertes de calcaire, donc pétrifiées à leur base, elles vont continuer de pousser, à nouveau pétrifiées, et les fontaines vont continuer de grossir plusieurs centimètres par an", explique Magali Gaillegue, cheffe jardinière.





Un paradis encore méconnu



N'allez pas croire que rien ne pousse, bien au contraire. Ce jardin recèle de quelques trésors, près de 600 espèces végétales du monde entier, dont certaines très rares et carnivores. Un décor unique, des visiteurs bercés par le ruissellement de l'eau, dépaysement garanti. La balade est encore plus agréable quand les températures grimpent, le mercure peut gagner jusqu'à 10 degrés. Les pieds dans l'eau, les enfants peuvent savourer. Ce petit paradis reste encore confidentiel : 50 000 visiteurs arpentent ces allées chaque année.