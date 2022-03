Inde : à la découverte des falaises de Gandikota, l’autre grand Canyon

Sculptées à travers les âges, creusées par les eaux et le vent, les falaises de Gandikota (état Andhra Pradesh, Inde) offrent un décor vertigineux. Elles sont comparées à travers tout le pays au Grand Canyon américain. "Je vis en Californie, donc je suis déjà allé au grand Canyon et je peux vous dire que les deux se ressemblent vraiment", constate une femme. Aux pieds des falaises, 250 m plus bas, la rivière a creusé son lit il y a plus de 50 000 ans.



Un temple sculpté à la main

Le mur d’enceinte court sur 8 km le long du précipice. Bâti au 11ᵉ siècle, la citadelle a vu se succéder trois dynasties de souverains. Le site passionne Boya Ramudu, guide touristique. "Ce mur d’enceinte a été construit pour protéger le roi. Les gens à l’intérieur avaient le temps de préparer leur défense", explique-t-il. Grâce à son mur de défense, la forteresse n’a jamais été envahie. Au 15ᵉ siècle, un temple hindou, sculpté à la main, a été érigé avec des pierres extraites du Canyon. Il est devenu le terrain favori des amateurs de camping avec près de 2 000 campeurs chaque week-end.