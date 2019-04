VIDEO. Près d'un milliard de dons pour Notre-Dame : "L'argent ne ruisselle pas pour tout", regrette Philippe Martinez

"L'argent ne ruisselle pas pour tout", regrette le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, mercredi 17 avril, sur franceinfo, alors que la collecte de dons pour restaurer Notre-Dame de Paris approche du milliard d'euros.

Il y a de l'argent, beaucoup d'argent, mais c'est la propriété de quelques-uns... Philippe Martinez à franceinfo

"En un clic [on donne] 200 millions, 100 millions, dénonce Philippe Martinez. Cela montre aussi les inégalités dans ce pays et j'aimerais connaître la position des salariés des groupes que dirigent ces PDG à qui on dit 'Vous coûtez trop cher'," ajoute le leader de la CGT qui répète à plusieurs reprises qu'"il faut aussi de la mesure."

"S'ils sont capables de donner des dizaines de millions pour reconstruire Notre-Dame, qu'ils arrêtent de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour satisfaire l'urgence sociale", conclut Philippe Martinez.