Notre-Dame de Paris : la reprise du chantier est reportée au 19 août

Les travaux avaient été suspendus en raison de la pollution au plomb.

Plus de deux semaines de pause. Le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris devrait reprendre le 19 août, a indiqué vendredi 9 août le préfet d'Ile-de-France. D'ici là, la garantie devra être "apportée qu'il répond intégralement aux prescriptions de l'Inspection du travail." La reprise du chantier était initialement prévue pour le 12 août, après avoir été interrompu fin juillet. Les examens liés à la contamination au plomb ont retardé sa reprise.

Lors de l'incendie de la cathédrale, en avril, plus de 400 tonnes de plomb sont partis en fumée avant de retomber aux alentours. L'inspection du travail a estimé, début juillet, que les mesures de protection des ouvriers du chantier de rénovation n'étaient pas suffisantes. Quelques jours plus tôt, Mediapart publiait un article révélant des taux élevés de plomb sur le parvis de Notre-Dame et dans les rues alentours.