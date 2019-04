Notre-Dame : les salaires du personnel de la cathédrale sont "maintenus en attendant une solution"

Les 67 employés de la cathédrale sont désœuvrés depuis l'incendie survenu lundi soir.

Ils se retrouvent au chômage technique. Les 67 salariés de la cathédrale Notre-Dame de Paris n'ont plus de travail depuis l'incendie qui a détruit une partie de l'édifice, lundi 15 avril. Néanmoins, leurs salaires "sont maintenus, en attendant une solution", a déclaré, vendredi 19 avril, le responsable communication de la cathédrale. André Finot ajoute que "le personnel administratif est en train de regarder pour d'éventuels reclassements".

En ce moment, certains télétravaillent, et chez les personnels d'accueil et de surveillance, certains sont venus aider et donner un coup de main ces derniers jours.Le responsable communication de Notre-Dame de Parisà l'AFP

En revanche, les agents qui assurent la sécurité à l'extérieur de l'édifice ne sont pas concernés par ces mesures car "ils sont salariés d'entreprises prestataires", et non de la cathédrale.