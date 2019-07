Notre-Dame : le chantier suspendu "quelques jours" à cause de la pollution au plomb

Des zones du chantier sont polluées au plomb et nécessitent une décontamination.

Prévenir plutôt que guérir. Le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris est suspendu "quelques jours", à partir de vendredi 26 juillet, en raison de la pollution liée au plomb. Cette suspension, qui fait suite notamment à un rapport de l'inspection du travail, pourrait durer jusqu'à "peut-être la fin de la semaine prochaine", a affirmé le préfet d'Ile-de-France Michel Cadot.

J'ai souhaité ralentir le rythme (...) pour permettre de bien mettre à plat, conformément aux demandes de l'inspection du travail, des règles claires que puissent s'approprier toutes les entreprises et les compagnons qui vont intervenir.Le préfet Michel Cadoten conférence de presse

Un rapport de l'inspection du travail a en effet constaté des manquements aux règles de précaution, "pas suffisamment" ni "systématiquement" appliquées. Celui-ci conclut également que "les installations de décontamination sont sous-dimensionnées". Pour renforcer la sécurité des travailleurs, "il faudra que toutes les précautions soient prises" : savon de douches de décontamination, utilisation de combinaisons, temps de pause minimum, traçabilité... Des formations vont également être mises en place lorsque le chantier reprendra.

Des taux anormalement élevés décelés

L'incendie de la cathédrale gothique vieille de plus de 850 ans, le 15 avril, a provoqué la fusion de plusieurs centaines de tonnes de plomb qui se trouvaient notamment dans la charpente de la flèche et de la toiture. Depuis, des zones sont contaminées et deux écoles ont même été fermées en raison des taux anormalement élevés décelés. L'exposition fréquente au plomb, par inhalation ou ingestion, peut entraîner des troubles digestifs, des problèmes rénaux, des lésions du systèmes nerveux ou des problèmes reproductifs.