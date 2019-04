Notre-Dame de Paris : une jeune pompière raconte sa nuit au cœur de l'incendie

À 27 ans, Myriam Chudzinski est caporale-chef dans la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. La jeune femme fait partie de la première équipe arrivée à Notre-Dame lundi 15 avril. "On comprend déjà que ça va être une opération longue durée, on sait qu'on va faire le maximum", raconte-t-elle. Pour sa première grosse mission, Myriam Chudzinski monte avec une dizaine d'hommes, au plus près du feu. "Quand on est près du brasier, c'est minimum 400-500 degrés, donc on ressent forcément la chaleur", poursuit-elle.

"C'est un bruit angoissant"

Cette première équipe, rejointe par d'autres, va passer une heure au sommet. Mais quand la flèche tombe, les soldats du feu comprennent qu'ils ont perdu la bataille du toit. "C'est un bruit angoissant. C’est comme si une tractopelle avait plusieurs débris de pierres et qu'elle les lâchait dans une grosse benne. C'est ce bruit là, multiplié par dix", explique la pompière. Myriam Chudzinski sait déjà que le brasier de Notre-Dame sera l'un des plus gros feux de sa carrière.

