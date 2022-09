Notre-Dame de Paris : les travaux de reconstruction de la flèche, des voûtes et des charpentes ont commencé

L'établissement public assure que la flèche de Viollet-le-Duc sera reconstruite à l'identique et "commencera à poindre dans le ciel de Paris en 2023". La réouverture est toujours prévue pour 2024.

Plus de trois ans après le très grave incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les travaux de reconstruction de la flèche, des voûtes et des charpentes ont commencé. L'établissement public chargé de sa conservation et de sa restauration l'annonce vendredi 17 septembre dans un communiqué à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.

"Les travaux de reconstruction des voûtes et des pignons ont commencé en atelier et sur place. Les études d'exécution des charpentes sont en cours. Le montage de l'échafaudage, nécessaire à la reconstruction de la flèche, a débuté à la croisée du transept", détaille le communiqué.

Une flêche reconstruite à l'identique

En même temps, "les travaux de restauration intérieure, engagés au printemps, se poursuivent à un rythme soutenu, comme, en atelier, le nettoyage et la restauration du grand orgue et des vitraux des baies hautes".

L'établissement public assure que la flèche de Viollet-le-Duc sera reconstruite à l'identique et "commencera à poindre dans le ciel de Paris en 2023". La réouverture de la cathédrale est toujours prévue pour 2024, comme le président de la République Emmanuel Macron l'avait promis, le soir du spectaculaire incendie qui a ravagé l'édifice religieux le 15 avril 2019.