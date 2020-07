Notre-Dame de Paris : Emmanuel Macron donne son feu vert pour "reconstruire la flèche à l'identique"

Juste après l'incendie d'avril 2019, le chef de l'Etat avait évoqué "un geste architectural contemporain" pour la flèche de la cathédrale.

Retour aux fondamentaux. Emmanuel Macron a "acquis la conviction" qu'il faut restaurer la cathédrale Notre-Dame de Paris et sa flèche à l'identique, a annoncé l'Elysée, jeudi 9 juillet. "Le président a fait confiance aux experts et préapprouvé dans les grandes lignes le projet présenté par l'architecte en chef, qui prévoit de reconstruire la flèche à l'identique", selon la présidence.

Le chef de l'Etat, qui avait évoqué, juste après l'incendie d'avril 2019, "un geste architectural contemporain" pour la flèche, se range ainsi au consensus des architectes et de l'opinion publique. Cette annonce intervient le jour où l'architecte en chef, Philippe Villeneuve, a proposé une restauration de la cathédrale et de sa flèche de la façon la plus proche de son état juste avant l'incendie survenu dans la soirée du 15 avril 2019.

Le projet prévoit notamment une charpente en bois et une flèche recouverte de plomb. "Pour l'architecte, seul ce matériau permettrait de retrouver les couleurs et les nuances de la flèche disparue", rapporte La Croix. Des craintes, exprimées notamment par l'Association des familles victimes de saturnisme, existent pourtant sur les risques de pollution au plomb en cas de nouvel incendie.