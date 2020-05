Le parvis de Notre-Dame rouvre au public à 15 heures cet après-midi, plus d’un an après l’incendie de la cathédrale

Dans un communiqué publié dimanche matin, la Ville de Paris, le diocèse de Paris et l'Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de l'édifice se félicitent de la nouvelle.

Plus d'un an qu'il n'avait pas accueilli le moindre visiteur. Fermé au public depuis l'incendie de la cathédrale, le parvis de Notre-Dame de Paris sera de nouveau accessible à partir de 15 heures, dimanche 31 mai. L'annonce a été faite dans un communiqué commun de la Ville de Paris, du diocèse de Paris et de l'Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de l'édifice. "Nous voulions tous pouvoir rouvrir pour les fêtes de la Pentecôte", se félicitent-ils, même si aucune fête ni rassemblement ne sont prévus sur place.

Après un "avis favorable" de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France vendredi, le préfet de police de Paris a autorisé la réouverture des lieux. A 15 heures dimanche, Mgr Michel Aupetit, archevèque de Paris, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le général Jean-Louis Georgelin, qui préside l'Etablissement public de Notre-Dame, seront sur place pour marquer cette réouverture, ont-ils précisé à l'AFP.

Le chantier destiné à sécuriser Notre-Dame incendiée, suspendu à la mi-mars pour cause de coronavirus, doit reprendre très progressivement, avec toujours l'ambition de redonner vie à la cathédrale d'ici 2024.