Le parvis de la cathédrale Notre-Dame pourrait rouvrir au public en mars

Un nouveau nettoyage doit d'abord avoir lieu pour retirer les dernières traces de plomb.

Près d'un après sa fermeture à la suite d'un gigantesque incendie, le parvis de la cathédrale Notre-Dame pourrait être de nouveau ouvert au public "en mars". Annonce faite par le préfet d'Ile-de-France, Michel Cadot, et la secrétaire générale de la préfecture de Paris, Magali Charbonneau, mercredi 5 février. Cette réouverture reste à ce jour sous conditions : il faut que les autorités sanitaires donnent leur accord après un nouveau nettoyage qui doit débuter mi-février.

L'Agence régionale de santé sera appelée à donner un avis favorable ou défavorable. Nous voulons rendre le parvis aux Parisiens le plus rapidement possible. Et nous voulons garantir qu'ils le foulent en toute sécurité.Magali Charbonneau, secrétaire générale du préfet d'Ile-de-Franceà l'Assemblée nationale

Cet ultime nettoyage, qui sera basé sur l'application d'une résine à froid, a pour objectif de retirer les dernières particules de plomb. Sauf que... la résine ne pourra pas être étendue quand il pleuvra beaucoup ou quand il fera trop froid, ont indiqué Michel Cadot et Magali Charbonneau, interrogés à l'Assemblée nationale dans le cadre de la mission d'information parlementaire sur la restauration de Notre-Dame. Ce qui rend incertaine la date précise de la fin de ce nettoyage. a précisé Magali Charbonneau.

Après l'incendie du 15 avril 2019, la décontamination du parvis a été un casse-tête depuis la première opération de nettoyage tentée en août. Plusieurs procédés ont été testés en coordination avec l'ARS et la Ville de Paris. Mais aucun, notamment l'ultra-haute pression, ne s'est révélé pleinement efficace. Dans les sols poreux, le plomb s'enfonce, et il est difficile de l'aspirer dans les interstices.