Emmanuel Macron et Paris rendent hommage aux "héros" sauveteurs de Notre-Dame

Une cérémonie a été donnée à l'Elysée en présence de 250 pompiers de Paris et de pompiers franciliens, de policiers et des membres de la Croix rouge et de la Protection civile.

Emmanuel Macron a salué le courage des pompiers et personnels mobilisés pour sauver Notre-Dame de Paris, jeudi 17 avril à l'Elysée. "Merci à vous qui avez pris tous les risques (...). Le pays et le monde tout entier nous ont regardés et vous avez été exemplaires", a déclaré le chef de l'Etat devant 250 pompiers de Paris, ainsi que des pompiers franciliens, des policiers, des membres de la Croix rouge et de la Protection civile.

"Vous avez été l'exemple parfait de ce que nous devons être", a-t-il ajouté dans la salle des fêtes du palais présidentiel, en annonçant qu'ils recevraient une médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement au degré de récompense le plus élevé (or), "en mémoire de cette nuit". Emmanuel Macron a également déclaré que dans "ces moments-là, la nation toute entière sait s'organiser", en présence du Premier ministre Edouard Philippe et de Brigitte Macron.

C'est la cohésion de l'Etat qui a été souligné et ça fait chaud au cœur.Gabriel Plus, porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris

L'incendie a suscité une émotion mondiale et un afflux de dons inédit : 850 millions d'euros jeudi. Il a mobilisé 600 pompiers au total pendant une quinzaine d'heures, lundi soir. Une soixantaine de pompiers restent au chevet de la cathédrale pour éviter toute reprise de feu et des poutres ont été acheminées pour aider à consolider certains points, pendant que les experts évaluent les besoins pour sécuriser totalement avant de reconstruire.

Une cérémonie d'hommage à "celles et ceux qui ont contribué à sauver" Notre-Dame est également organisée jeudi à partir de 16h15 sur le parvis de l'Hôtel de ville, à quelques centaines de mètres de la cathédrale.