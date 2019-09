VIDEO. La guerre des émeus : quand des soldats armés font la guerre à des animaux invincibles

Des militaires se battant contre des oiseaux... Ces images étonnantes ont été filmées en novembre 1932, période durant laquelle l'Australie a déclaré la guerre aux émeus.

Environ 20 000 de ces gros oiseaux avaient alors migré vers l'ouest, dévorant les cultures des agriculteurs sur leur passage, alors que ceux-ci étaient déjà touchés par la grande dépression.

Le commandement des émeus avait clairement mis en place des tactiques de guerilla, et son immense armée s'est rapidement séparé en d'innombrables petites unités. D.L. Serventy Ornithologue

Mais ce qui devait être une extermination devient un échec cuisant. Les émeus étaient en effet plus intelligents et plus rapides que ce que les vétérans avaient prévu.

À la suite de deux campagnes durant lesquelles moins de 1300 animaux ont été tués, les soldats sont rappelés. Les émeus ont gagné la guerre.