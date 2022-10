On l'aime ou on la déteste, mais on ne peut guère y échapper. L'école ne laisse personne indifférent, et les émotions que suscite cette institution majeure restent souvent gravées dans la mémoire des écoliers devenus adultes. Acquérir des connaissances communes, apprendre à vivre en société, combattre les inégalités... telles sont les fonctions de ce lieu d'apprentissage dont l'Etat français commence à prendre la mesure à la Révolution en 1792.

Le documentaire Histoires d'une nation : l'école, réalisé par Stephane Corréa et porté par la voix de l'acteur Roschdy Zem, diffusé mardi 18 octobre à 21h10 sur France 2, revient de manière approfondie sur l'aventure scolaire des Français, une histoire indissociable de celle du pays. Riche de nombreux témoignages de personnalités publiques et d'anonymes, le film raconte le combat de générations soucieuses d'aider leurs enfants à avoir accès au savoir et de les voir échapper au déterminisme social. Mais le documentaire révèle également combien l'école fut un véritable enjeu politique.

La société a la responsabilité d'éduquer les enfants

Sous le régime de Vichy, le gouvernement dirigé par le maréchal Pétain provoque une véritable rupture avec l'école républicaine promue par Jules Ferry. Les mots "ordre" et "hiérarchie" remplacent les termes égalité et laïcité. Une politique éducative autoritaire est mise en place avec son lot d'idées traditionalistes. Mais dès la Libération, le gouvernement provisoire issu de la Résistance met en place le plan Langevin-Wallon afin de réformer l'enseignement et le système éducatif français, soucieux d'aider les enfants, premières victimes de la guerre. L'ordonnance du 2 février 1945 relative aux mineurs est décrétée. Elle affirme "que la société n'est pas là pour réprimer les jeunes, elle a la responsabilité de les éduquer." Dès lors, l'école pour tous débute.

"Ma mère disait toujours que l'école, cela avait été la plus belle chose du monde pour elle", livre l'actrice Ariane Ascaride dans le documentaire.

"L'école, cela peut être une chose merveilleuse, mais vraiment merveilleuse. Le savoir c'est la plus belle chose du monde, car le savoir cela vous donne la liberté." Ariane Ascaride, comédienne dans "Histoire d'une nation : l'école"

Effacer les ravages de la guerre est la priorité de l'Etat et des Français à l'époque, et pour beaucoup la reconstruction du pays passe par l'éducation des enfants, porteurs des plus belles espérances. Mais c'est surtout sous la gouvernance du général de Gaulle, dès 1958, que l'école prend un réel essor. La massification de l'enseignement secondaire est telle que des réformes sont rapidement mises en place. Ambitieux pour le pays et soucieux de le moderniser, le chef de la Ve République fraîchement promulguée initie un nouveau système scolaire afin de mieux former les Français. Une nouvelle réforme préconise la généralisation de l'entrée en sixième pour tous et le prolongement de l'âge d'instruction obligatoire à 16 ans.

>> Le documentaire Histoire d'une nation : l'école réalisé par Stéphane Corréa est diffusé mardi 18 octobre à 21h10 sur France 2 et sera suivi d'un débat animé par Julian Bugier.