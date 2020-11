Var : un avion de l'aéronautique navale retrouvé au large des îles d'Hyères, 60 ans après s'être abîmé en mer

Un avion Aquilon de la flottille 11F de l'aéronautique navale qui s'est abîmé en mer le 13 juin 1960 a été retrouvé ces derniers jours au sud de l'île de Porquerolles, l'une des trois îles d'Hyères (Var), rapporte France Bleu Provence lundi 29 janvier.

L'appareil avait disparu il y a près de 60 ans avec son pilote, Jean Leghouy, âgé de 27 ans. C'est en menant ces derniers jours une mission scientifique que l'Ifremer et la Marine nationale sont tombés par hasard sur l'épave de l'aéronef. L'appareil est certes abîmé mais son identification est certaine.

Une découverte "émouvante"

La fille du pilote disparu, Catherine, avait deux ans quand son père est décédé. Elle est aujourd'hui bouleversée : "On n'aurait jamais pensé qu'au bout de soixante ans, on retrouverait l'avion. Donc c'est d'autant plus émouvant, et perturbant. Nous sommes partagés car en même temps c'est une forme de reconnaissance. Il est sorti premier de son cours de pilote. Et c'est lui qui devait tester la première fois le siège éjectable sur l'Aquilon. Et malheureusement ce jour-là, il s'est tué."

L’Aquilon est le 1er avion à réaction opérationnel dans la Marine. Construit à partir de 1952, il sera décliné en différentes versions et utilisé en unités de 1955 à 1966. Le dernier vol officiel de l’Aquilon dans l’Aéronautique navale a eu lieu le 30 juin 1966. pic.twitter.com/UdhPE6p3Kh — Marine nationale (@MarineNationale) November 26, 2020

La Marine nationale explique dans une série de tweets que l’Aquilon, construit à partir de 1952, est le premier avion à réaction opérationnel dans la Marine. Le dernier vol officiel de ce modèle dans l’Aéronautique navale a eu lieu le 30 juin 1966.