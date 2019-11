"Un brin de panache" : des éventails de Chine exposés pour la première fois en France

L'exposition présente soixante pièces créées, pour certaines, par des artistes. Elle se tient au musée de la Compagnie des Indes de Lorient jusqu'au 15 décembre 2019.

Un brin de panache, c'est ainsi que s'intitule l'exposition du musée de la Compagnie des Indes de Port-Louis (Morbihan). Une collection rare et des pièces uniques exposées pour la première fois en France.

De l'artisanat d'art

Parmi les pièces présentées, le visiteur découvre de véritables œuvres d'art. Comme cet éventail, objet unique qui mixe la culture chinoise et européenne. "La qualité de la structure du grand panache est tout à fait exceptionnelle. C'est un travail d'artiste et non un travail de série comme on trouve souvent sur les éventails d'exportation", détaille Brigitte Nicolas, conservatrice du Musée de la Compagnie des Indes. Détail sur un éventail en ivoire (France 3 Rennes)

Une passion française pour l'éventail chinois

Ivoire, écaille de tortues, laque ou bambou, ces objets très raffinés voient le jour dans l'Empire du Milieu dès le XVIIe siècle. L'usage de l'éventail se démocratise au XVIIIe siècle. "On a alors des dentelles d'ivoire exceptionnelles que les Européens vont collectionner", précise encore la conservatrice. Eventail chinois d'importation (France 3 Rennes)

Plus de 45 000 éventails sont alors importés par la Compagnie française de 1722 à 1741. L’iconographie des feuilles évolue et la variété des scènes représentées se multiplie.

L’engouement pour les éventails chinois perdure au XIXe siècle. Ainsi, le navire Le Fils de France, armé par l’armateur nantais Thomas Dobrée, rapporte dans ses cales 2 200 éventails qui sont vendus à Nantes en 1819.

Un brin de panache

Musée de la Compagnie des Indes

Horaires : du 1er octobre au 15 décembre: tous les jours sauf le mardi de 13h30 à 18h

Citadelle, avenue du Fort de l'Aigle

56 290 Port-Louis