Sœur André, doyenne des Français et des Européens, fête ses 117 ans

La doyenne des Européens est Française et fête, jeudi 11 février 2021, ses 117 ans. Sœur André a connu les deux guerres mondiales, trois républiques, et a même récemment vaincu le Covid-19. Une dernière expérience dont elle se souvient à peine. "On me dit que je l'ai eu. J'ai été très fatiguée c'est vrai, mais je ne m'en rends pas compte", confie-t-elle. Si elle ne peut plus lire, et ne se déplace qu'en fauteuil, sœur André garde néanmoins toute sa tête.

Un menu de fête et un verre d'alcool

Ainsi, elle se rappelle ses différentes vies avant de rentrer dans les ordres, à 41 ans. "J'ai été gouvernante et institutrice à Paris, et je m'en trouvais très bien. Mais j'ai voulu pousser plus loin, et être Fille de la charité", raconte-t-elle. Pour son anniversaire, et comme les années précédentes, sœur André marquera l'évènement avec un menu de fête et un verre d'alcool. "Je bois un petit verre de vin tous les jours", confie-t-elle.

