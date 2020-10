Sciences : le CNRS a 80 ans

C'était le grand projet de Léon Blum : fédérer les énergies des laboratoires de recherche français, après le double prix Nobel d'Irène Joliot-Curie et de Frédéric Joliot-Curie. Le 19 octobre 1939, le CNRS, Centre national de la recherche scientifique, est officiellement créé. Mais l'occupation allemande va tout confisquer. À la libération, Frédéric Joliot-Curie, grand résistant, est nommé à la tête du CNRS avant de prendre celle du CEA, pour l'énergie atomique.

Une porte-feuille de 6 000 brevets

Le général de Gaulle croyait avec ferveur à la recherche scientifique. Au rythme des réorganisations, des chercheurs revendiquent des hausses budgétaires. Parallèlement, le CNRS se rapproche du monde de l'entreprise. "Aujourd'hui, le CNRS crée une centaine de start-ups par an, sur la base des résultats de recherches de ses laboratoires. On peut citer Bio Inspir' qui développe une technologie pour dépolluer les eaux contaminées à l'aide de plantes. Dans le domaine de l'énergie, on peut citer Tiamat qui développe des batteries à base de sodium", énumère Johanna Michelin, directrice générale de CNRS innovation. Le CNRS gère un porte-feuille de 6 000 brevets.

Le JT

Les autres sujets du JT