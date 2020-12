"Pierre Laval, le collaborateur" renaît sous les traits de Patrick Chesnais dans un téléfilm en tournage à Vichy

Le réalisateur Laurent Heynemann et le scénariste et producteur Jacques Kirsner se penchent sur les cinq dernières années d’un des personnages les plus controversé de l’histoire de France, Pierre Laval, fusillé au sortir de la guerre pour haute trahison pour avoir été l’artisan de la collaboration avec les Nazis. Le tournage se déroule à Vichy, siège du gouvernement pétainiste. Laval le traître, vassal zélé du régime hitlérien et instigateur des rafles de Juifs dans le pays, retrouve un peu d’humanité sous les traits de Patrick Chesnais. Un rôle et un sujet difficile à aborder, le piège étant selon le comédien, de donner l’impression de réhabiliter Laval. Ce qui n’est évidemment pas le cas.

Je n’essaie pas ni de le réhabiliter, ni de l’enfoncer, j’essaie de mettre en scène ce personnage avec ses contradictions, ses ambiguïtés, ses erreurs. Patrick Chesnais

Synopsis

Plusieurs fois président du Conseil dans les années 30, Pierre Laval est l’artisan de la prise de pouvoir de Pétain en 1940. Il met en œuvre la collaboration avec les nazis et organise la rencontre de Montoire avec Hitler. Pétain s’en sépare quelques mois plus tard : les Allemands exigent son retour. Quand il revient, il a les pleins pouvoirs, co-organise avec les Allemands les rafles des juifs, femmes et enfants compris, met en œuvre le service du travail obligatoire, combat les résistants et déclare : "Je souhaite la victoire de l’Allemagne". Il servira Hitler jusqu’au bout. À la Libération, il sera jugé lors d’un procès de guerre civile, sans respecter ses droits, il sera condamné à mort et fusillé. Un film nécessaire alors qu’à Paris, Berlin, Bruxelles, Varsovie, Budapest etc… l’antisémitisme est de retour.

Pierre Laval, le collaborateur (90mn) – Réalisation : Laurent Heynemann – Scénario et production : Jacques Kirsner - JEM Productions - Avec : Patrick Chesnais, Grégoire Leprince-Ringuet, Mathieu Bisson, Hande Kodja, Brigitte Catillon… Diffusion prévue fin 2021 ou début 2022 sur France 2.