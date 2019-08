Mattel ajoute la militante des droits civiques Rosa Parks et l'astronaute Sally Ride à sa collection de poupées Barbie

Barbie a désormais une vraie bande de copines intéressantes. La société Mattel lance deux nouvelles poupées à l'effigie de femmes qui ont marqué l'histoire, annonce Barbie sur Twitter, lundi 26 août, jour de l'égalité pour les femmes aux Etats-Unis. La militante des droits civiques Rosa Parks et l'astronaute Sally Ride rejoignent d'autres "femmes courageuses". "C'est figures historiques ont franchi les limites et rendu le monde meilleur pour les futures générations", a déclaré un porte-parole de Mattel.

We’re adding two courageous women to the #Barbie Inspiring Women Series – Civil Rights activist, Rosa Parks, and the first American woman to fly in space, Sally Ride.



Barbie Sally Ride doll: @Target

Barbie Rosa Parks doll: @Walmart

Or pre-order now: https://t.co/mnRXP0Sro3 pic.twitter.com/hZIdchCV1p