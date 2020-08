La "cave aux coquillages", une incroyable curiosité

A quelques mètres sous terre, les passionnés de paléontologie affleurent doucement le sol, avec de délicats coups de couteau. Depuis 23 ans, des millions de fossiles ont été mis au jour. La source est intarissable. "Cette sédimentation vient d'une ancienne mer de climat tropical. C'était la mer du bassin de Paris qui s'étendait jusqu'en Champagne. On retrouve dans cette sédimentation tous les habitants de l'époque", explique Patrice Legrand, un passionné qui travaille avec minutie les couches de sable de la cave aux coquillages.

300 espèces découvertes

La cave aux coquillages est donc une grande plage de sable. Le rêve de tous les enfants. Patrice Legrand creuse et gratte quasi-quotidiennement depuis que son fils a repris son exploitation vinicole. 250 mètres de galeries sont aujourd'hui ouverts au public. Reste 50 mètres pour découvrir un nouveau lieu. "On avance de 30 centimètres par jour et par personne", précise Patrice Legrand. 300 espèces ont d'ores et déjà été découvertes dans les galeries .

