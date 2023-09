L'historien et journaliste Jacques Julliard, spécialiste de la gauche française, est mort à l'âge de 90 ans

L'intellectuel français aura consacré son existence à l'analyse minutieuse des "Gauches françaises". Son ouvrage, paru en 2012, est considéré comme une référence historique et politique.

Jacques Julliard est mort vendredi 8 septembre à 90 ans, a annoncé le journal Marianne dont il a été l'éditorialiste. L'historien et journaliste "aura été sa vie durant [un analyste méticuleux], consacrant des milliers de pages à son sujet d’étude favori transformé en passion : la, ou plutôt les gauches françaises", peut-on lire dans les colonnes de l'hebdomadaire qui lui rend hommage.

Ancien directeur délégué de la rédaction du Nouvel Observateur et plus tard chroniqueur au Figaro, l'universitaire est l’auteur du livre Les Gauches françaises, 1762-2012 (Flammarion), prix de l’œuvre politique 2012. Cette étude de l'évolution historique de la gauche, de sa naissance au XVIIIe siècle jusqu'àu début des années 2010, est devenu un document de référence."De la gauche, Julliard aura finalement incarné avec panache les contradictions, épousé avec exigence les transitions et analysé avec recul les trahisons", écrit Philippe Foussier dans Marianne que l'intellectuel avait rejoint en 2010.

"Je suis de gauche parce que je crois à la politique pour changer les choses"

Jacques Julliard est né à en 1933 à Brénod, dans l'Ain. A Normale Sup, où il entre en 1954, l'étudiant "côtoie des responsables de la revue Esprit, à laquelle il collabora longtemps", rappelle le magazine. Membre du sécrétariat national du Syndicat général de l'Education nationale (SGEN), qui faisait alors partie de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et, plus tard, du bureau confédéral de Confédération française démocratique du travail (CFDT), il entre au Nouvel Observateur en 1969. Il participe notamment en 1974 aux assises du socialisme "qui actent l’entrée de la deuxième gauche au Parti socialiste", résume Marianne.

"Je suis de gauche parce que je crois à la politique pour changer les choses. J'ajoute que, pour moi, libéral qui a un pied chez Proudhon et un autre chez Benjamin Constant, l'idée qui domine toutes les autres n'est pas l'égalité mais la justice. Et j'ai beau être très sévère avec la gauche, je persiste à penser que, sur le long terme, elle aura fait progresser la justice", confiait-il au Point en 2012.

L'historien est le fondateur de la revue Intervention (1982) et des Cahiers Georges Sorel (1983) qui deviendront la revue Mil Neuf Cent. Jacques Julliard est également l'auteur d'une trentaine de livres, dont La République du centre, coécrit avec François Furet et Pierre Rosanvallon (Calmann-Lévy).