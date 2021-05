L'édition critique de "Mein Kampf", vendue 100 euros, sera gratuite pour les bibliothèques

L'édition critique de "Mein Kampf" par Adolf Hitler sera offerte gratuitement aux bibliothèques qui en feront la demande, ont annoncé mercredi les éditions Fayard. L'ouvrage, intitulé "Historiciser le mal, une édition critique de Mein Kampf", doit être commercialisé le 2 juin au prix de 100 euros.

"Son prix reflère l'ampleur du travail mené"

"Mais pour que son prix, qui reflète l'ampleur du travail mené, ne soit pas un frein au partage du savoir, nous allons proposer aux bibliothécaires qui le souhaitent de recevoir gratuitement un exemplaire s'ils en font la demande aux éditions Fayard", par un simple courrier, a déclaré lors d'une conférence de presse retransmise en ligne la présidente directrice générale de Fayard, Sophie de Closets.

Rédigé par Hitler entre 1924 et 1925, "Mein Kampf" est un long manifeste d'un homme politique qui, de marginal, se hissera au pouvoir par les urnes en 1933, avant d'engager son pays dans une guerre mondiale et une entreprise de génocide des Juifs d'Europe.

"Avant tout un ouvrage d'histoire"

Fayard a annoncé une réédition avec une traduction entièrement revue, entourée d'un appareil critique très imposant. L'ouvrage "est avant tout un ouvrage d'histoire, qui s'adresse aux chercheurs, aux enseignants, aux formateurs d'enseignants. Il devrait donc d'abord et surtout être consulté en bibliothèque, et notamment dans des bibliothèques universitaires et de recherche", a-t-elle estimé.

Fayard a lancé un premier tirage d'"une dizaine de milliers d'exemplaires", a précisé Mme de Closets. "Et sur ces 10.000 exemplaires, on a mis de côté un millier d'exemplaires pour les bibliothèques. Mais si jamais la demande est plus forte, on peut le réimprimer".

Les bénéfices seront reversés à la Fondation Auschwitz-Birkenau

Cet ouvrage de grand format, pesant près de 4 kg pour un millier de pages, se présente avec une couverture blanche très sobre, comme l'édition allemande de 2016. Il n'aura pas d'édition numérique. Les bénéfices seront reversés à la Fondation Auschwitz-Birkenau, qui gère le musée sur le site de l'ancien camp d'extermination nazi.