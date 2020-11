Jura : un trésor découvert dans un bâtiment du centre de Morez

C'est un moment que Laurent Petit, le maire (SE) de Morez (Jura) n'est pas prêt d'oublier. "C'est dans cette chambre, et plus spécialement dans ce placard, en bas, que le trésor a été découvert, désigne-t-il aux équipes de France Télévisions. Il y avait des bocaux de confiture, et, en fait, dedans c'était des pièces en or et des lingots". Au total, cinq lingots d'or et plus de 1 000 pièces de 20 Francs or ont été trouvés en juin dernier ; un trésor estimé à plus de 500 000 euros. L'immeuble venait tout juste d'être racheté par la commune, au prix de 130 000 euros.

Plusieurs objets de valeur retrouvés

Située dans le centre, la bâtisse a longtemps appartenu à la famille Jobez. En plus du magot, ces commerçants avaient accumulé plusieurs objets de valeur au cours des décennies. Les élus ont notamment trouvé des appareils d'optique de la fin du 19e siècle, des photos qui datent de la Seconde Guerre mondiale et des documents comptables qui permettent de retracer l'histoire de Morez de 1880 à nos jours.

