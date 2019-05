Découvrez le timbre des 500 ans du château de Chambord

A l’occasion des 500 ans du château de Chambord, la Poste met en vente à partir du 3 juin un timbre commémoratif tiré pour l'occasion à 800.000 exemplaires. La gravure de ce timbre a été réalisée par une artiste d'Eure-et-Loir.

Il y a 500 ans, François 1er lançait la construction de Chambord, joyaux de la Renaissance et le plus emblématique des châteaux de la Loire. Pour célébrer cet anniversaire, la Poste va commercialiser un timbre commémoratif à partir du 3 juin. Un timbre tiré à 800.000 exemplaires et dont la gravure a été confiée à une artiste d’Eure-et-Loir qui nous a ouvert les portes de son atelier.

3 semaines de travail

Line Filhon fait partie de la quinzaine de graveurs en France qui collaborent avec la Poste pour concevoir les timbres. Et pour réaliser ce collector célébrant les 500 ans du début de la construction du château de Chambord, elle a eu trois semaines pour reproduire avec une finesse impressionnante un dessin original de l’auteur de BD Stéphane Levallois d’après une photo de Jean-Michel Turpin.

Une gravure réalisée selon la technique dite taille douce où l'artiste travaille au dixième de millimètre près. Un ouvrage très minutieux car Line Filhon a dû graver à la taille exacte du timbre, soit un petit rectangle de 60 mm sur 25 seulement.

Huit cent mille

C'est le nombre total de timbres Chambord qui seront mis en vente à partir du 3 juin. Mais attention, vous ne les trouverez que dans certains bureaux de poste, au musée de la Poste à Paris, mais vous pourrez les commander par internet sur la boutique en ligne.

Les plus chanceux, ceux qui se trouvent non loin de Chambord, peuvent l'obtenir en pré-vente exceptionnelle aujourd'hui et demain samedi 1er juin au stand de la Poste installé pour accueillir les collectionneurs dans la boutique du château.

Poinçon original du timbre commémoratif (D. Le Pape / France3)