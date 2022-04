"La Ruse" : un film d'espionnage sur l'incroyable stratagème britannique pour tromper l'Allemagne en 1943

1943, pour inverser le cours de la guerre, les Alliés s’apprêtent à débarquer en Sicile, où les Allemands les attendent de pied ferme. Alors pour tromper l’ennemi sur le lieu du débarquement, les services secrets britanniques vont imaginer un incroyable stratagème. Leur arme : un cadavre maquillé en officier anglais dont l’avion se serait abîmé en mer et porteur de fausses informations. Le film La Ruse, en salles mercredi 27 avril, en retrace les minutieux préparatifs. À ce cadavre, à l’origine celui d’un SDF, on invente une identité, une vie, une fiancée et, sur lui, des documents soi-disant top secret destinés à leurrer les Nazis.



Des milliers de vie épargnées

Le vrai cadavre a été acheminé par sous-marin, jeté à l’eau au large de l’Espagne, où il a échoué quelques heures plus tard. Et les Allemands ont mordu à l’hameçon, ils ont allégé leurs défenses en Sicile, où les Alliés ont débarqué en juillet 1943. Ils n’y ont rencontré qu’une faible résistance. Des milliers de vie de soldats furent ainsi épargnées grâce à cette ruse imaginée dès 1939 par un jeune officier de la Royal Navy, un certain Ian Fleming, le papa de James Bond.