Charente : découverte d'un fémur de dinosaure vieux de 140 millions d'années

L'os mesure plus de deux mètres et il a été mis au jour sur le site paléontologique d'Angeac-Charente, en Charente.

Un grand fémur de dinosaure sauropode, fossilisé depuis 140 millions d'années, pesant plus de 500 kilos et mesurant plus de deux mètres, vient d'être découvert en Charente, sur le site paléontologique d'Angeac-Charente précisément, selon les informations communiquées lundi 22 juillet par France Bleu La Rochelle.

Ce fémur a été découvert par hasard par un jeune fouilleur volontaire. Doctorant au Muséum National d'Histoire Naturelle d'Angoulême, Maxime Lasseron passe depuis cinq ans ses vacances sur le site paléontologique d'Angeac-Charente. Une banale investigation d'un carré de fouilles lui a permis de découvrir cet os fossilisé. Il faudra maintenant une dizaine de jours pour dégager ce fémur de l'argile fossilifère, explique France Bleu La Rochelle.

7 500 os de vertébrés identifiés en dix ans

L'os sera enveloppé dans une coque protectrice, puis tracté par des engins de chantier qui appartiennent aux propriétaires de la carrière où a été découvert ce site paléontologique. Il sera ensuite dirigé vers le centre départemental de Magnac-sur-Touvre, où des milliers d'objets sont conservés dans les meilleures conditions. Il pourrait ensuite être présenté, l'hiver prochain, au musée d'Angoulême. La campagne de fouilles à Angeac-Charente s'achèvera le 4 août.

C'est déjà la découverte d'un fémur de dinosaure qui avait permis de lancer, en 2010, ce site paléontologique sans pareil. En dix ans, les 725 mètres carrés de surface fouillés ont livré 7 500 os de vertébrés identifiés et un peu plus de 66 000 fragments d'os, des empreintes de dinosaures et une quantité immense de végétaux.