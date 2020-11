À Arras, la découverte exceptionnelle d'un sarcophage datant du IVe siècle

Ce sarcophage qui pèse 400 kilos est dans un état de conservation exceptionnel. Selon les archéologues qui l'ont découvert cet été lors de travaux sur un parking d'Arras, sur le site d'une ancienne nécropole romaine, il daterait du Bas-empire romain, au IVe siècle.

Modélisation en 3D

Avant d'inspecter le sarcophage et d'analyser le squelette qu'il contient, les archéologues utilisent les dernières technologies pour un travail préalable essentiel. Ils photographient sous toutes les coutures cette sépulture vieille de 1600 ans pour ensuite la modéliser en 3 dimensions. "Cet outil de modélisation, c'est une source d'informations fantastique et en plus c'est très facile à utiliser", se réjouit Jean-Michel Willot, l'un des archéologues départementaux du Pas-de-Calais.

Prochaine étape : l'étude du squelette abrité depuis tout ce temps dans le sarcophage. Outre son âge, sa taille, son sexe et les raisons éventuelles de sa mort, l'intérieur de la sépulture pourrait être une mine d'informations : "On espère apprendre des choses plus précises sur les pratiques funéraires au IVe siècle" explique l'anthropologue Déborah Delobel.

Une découverte très rare

Ce n'est que le quatrième sarcophage découvert dans la région depuis plusieurs siècles. Et c'est surtout le seul qui reste, les autres ayant été volés. Alors, les travaux du futur parking vont-ils oui ou non s'arrêter pour permettre de mettre en route une campagne de fouilles avec l'espoir de découvrir d'autres trésors ? Et d'en savoir un peu plus sur cette période du Moyen-Age dans le Pas-de-Calais ? C'est la mairie qui doit trancher. Elle devrait donner son avis d'ici le début de l'année 2021.