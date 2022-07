À Orange, "Les gardiens de l'histoire" offrent un plongeon dans le passé du théâtre antique

Cet été, le théâtre antique d'Orange a choisi de livrer tous ses secrets grâce à un nouveau programme d'animation. "Les gardiens de l'histoire" mettent en scène des personnages historiques qui racontent l'histoire de ce célèbre monument construit par les romains. Dispersés dans l'enceinte du théâtre, les personnages qui ont façonné l'histoire, viennent à la rencontre du public pour leur narrer avec force d'anecdotes et en costume, les faits marquants du monument fondé il y a plus de 2000 ans.

Reportage France 3 Provence-Alpes : F. Poret / D.Iberrakene / D.G Patris

Un plongeon dans le passé

De Marullus, célèbre auteur de mimes au 2e siècle, à Sarah Bernhardt, en passant par Auguste Caristie, l'architecte qui a participé aux plus grand travaux de l'édifice au 17e siècle, tous ont rythmé la vie du théâtre antique. Si la voix de la célèbre actrice qui a joué Phèdre en 1903 est retransmise dans un document, c'est une comédienne en costume, férue d'histoire, qui interprète son rôle face au public. "C'est magnifique, s'exclame un visiteur étranger. C'est un peu l'expérience de Sarah Bernhardt, avec beaucoup de gestes et la voix."

En tout, ils sont huit personnages à constituer les "gardiens de l'histoire" qui s'appuient sur des faits réels et des anecdotes puisés dans des archives. Grâce à eux, le public fait un extraordinaire plongeon dans le passé du théâtre antique, du 1er siècle avant Jésus Christ jusqu’en 1975.

Un complément aux autres animations

Les Romains sont à l'origine de ce théâtre antique, l'un des mieux préservés de nos jours et conçu avec un impressionnant mur de scène pour accueillir toutes les pièces de théâtre. Tragédies, mimes, atellanes, pantomimes et comédies étaient en leur temps très prisés. A l'époque romaine, un spectacle était donné un jour sur trois dans le théâtre antique, qui pouvait accueillir 9 000 spectateurs. 180 jours de jeux, dont 100 uniquement pour le théâtre qui fut abandonné après la chute de l'Empire au 4e siècle.

Cette nouveauté est proposée dans le cadre de la mission de valorisation des monuments de la ville d'Orange. Mais pour rencontrer les huit gardiens, nul besoin de payer un supplément. Cette animation incluse dans le tarif habituel vient compléter toutes les autres déjà existantes. En plus d'un audio-guide, le spectateur part à la rencontre des gardiens librement. Le même ticket donne également accès aux ateliers pédagogiques qui permettent de façonner une fibule, l’ancêtre de l’épingle à nourrice, s’initier à la calligraphie et à la numérotation romaine, jouer à la marelle - l’un des plus anciens jeux du monde - ou encore modeler un médaillon à l’effigie de l’Empereur.

Les gardiens de l’histoire sont présents tous les jours de 10h à 17h30 jusqu’au 28 août.